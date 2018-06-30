防溺宣導辦憋氣王比賽 電子業工程師好威連2年拔頭籌

2018年06月30日 20:05 中時 莊曜聰

台南市消防局第一大隊舉辦防溺宣導活動，透過遊戲傳達防溺知識。（南市消防局第一大隊提供）

憋氣王吸引百餘位民眾報名參加。（南市消防局第一大隊提供）

工程師李家德連續2年奪得憋氣王冠軍。（南市消防局第一大隊提供）

暑假第一天，台南市消防局第一大隊就在台南市新營區南瀛綠都心公園舉辦防溺宣導活動，邀請民眾同樂，還有上百位學生參與，一起體驗搭船、投球九宮格、心肺復甦術、大聲公等趣味活動，在遊戲中學習遊憩安全觀念，氣氛輕鬆愉快，邁入第2年的憋氣王趣味競賽更吸引許多好手參加，工程師林家德連續2 年參賽，今年再打破去年自己創下的紀錄，拿下冠軍，也抱走1萬元獎金。

防溺宣導活動30日上午8時在南瀛綠都心公園景觀湖旁登場，現場吸引不少親子檔闔家參與，結合消防器材設計各項遊戲，讓民眾集章闖關，從實作中學習到各種防溺常識，也強化水域遊憩安全觀念，最後還有摸彩抽獎活動。

重頭戲則是第2年舉辦的憋氣王活動，高額獎金吸引民眾踴躍報名，百餘名參選者分10組對陣，將頭埋進水桶，以時間長短定輸贏，去年拿下冠軍的電子業工程師李家德有備而來，突破去年2分55秒紀錄，以3分04秒蟬聯憋氣王寶座。

第一大隊大隊長丁春能指出，天氣炎熱加上暑假來臨，既是戲水熱門時期，同時也是救溺高峰，希望透過活動宣導，來培養年輕學子防溺救生觀念，另一方面也呼籲父母在暑假期間要留意孩子去處，選擇有救生員的處所或水域，遠離公告禁止下水水域，以免發生意外。

(中時 )