防溺宣導辦憋氣王比賽 電子業工程師好威連2年拔頭籌

台南市消防局第一大隊舉辦防溺宣導活動，透過遊戲傳達防溺知識。（南市消防局第一大隊提供）

友善列印
中時
台南市消防局第一大隊舉辦防溺宣導活動，透過遊戲傳達防溺知識。（南市消防局第一大隊提供）
憋氣王吸引百餘位民眾報名參加。（南市消防局第一大隊提供）
工程師李家德連續2年奪得憋氣王冠軍。（南市消防局第一大隊提供）

暑假第一天，台南市消防局第一大隊就在台南市新營區南瀛綠都心公園舉辦防溺宣導活動，邀請民眾同樂，還有上百位學生參與，一起體驗搭船、投球九宮格、心肺復甦術、大聲公等趣味活動，在遊戲中學習遊憩安全觀念，氣氛輕鬆愉快，邁入第2年的憋氣王趣味競賽更吸引許多好手參加，工程師林家德連續2 年參賽，今年再打破去年自己創下的紀錄，拿下冠軍，也抱走1萬元獎金。

防溺宣導活動30日上午8時在南瀛綠都心公園景觀湖旁登場，現場吸引不少親子檔闔家參與，結合消防器材設計各項遊戲，讓民眾集章闖關，從實作中學習到各種防溺常識，也強化水域遊憩安全觀念，最後還有摸彩抽獎活動。

重頭戲則是第2年舉辦的憋氣王活動，高額獎金吸引民眾踴躍報名，百餘名參選者分10組對陣，將頭埋進水桶，以時間長短定輸贏，去年拿下冠軍的電子業工程師李家德有備而來，突破去年2分55秒紀錄，以3分04秒蟬聯憋氣王寶座。

第一大隊大隊長丁春能指出，天氣炎熱加上暑假來臨，既是戲水熱門時期，同時也是救溺高峰，希望透過活動宣導，來培養年輕學子防溺救生觀念，另一方面也呼籲父母在暑假期間要留意孩子去處，選擇有救生員的處所或水域，遠離公告禁止下水水域，以免發生意外。

(中時 )

因應年底選舉市議會將趕進度開會… 暑假台金線滿載 縣府協調加班機

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。