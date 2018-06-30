致公黨偕陸企收購台灣農產品並捐贈社福團體

致公黨主席陳柏光（前左）和來自武漢的區塊鏈業者——「任務幫」董事長張鵬（前右）６月３０日上午一起將收購的香蕉、鳳梨等農產品交到台灣食物銀行聯合會等數十個受贈單位手中。（記者宋秉忠攝）

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旺報

用實際購買行動支持台灣農民！中華民族致公黨6月30日兌現承諾，陸續認購100公噸香蕉與鳳梨等滯銷的農產品，其中的第一批10公噸捐贈給社福機構。致公黨主席陳柏光和來自武漢的區塊鏈業者——「任務幫」董事長張鵬一起將這批香蕉、鳳梨等農產品交到台灣食物銀行聯合會等數十個受贈單位手中。致公黨與「任務幫」承諾持續採購台灣農產品。

「我們要做的就是拋磚引玉」，陳柏光表示，雖然香蕉價格略有起色，但香蕉盛產仍舊去化不完，台灣農民常年「看天吃飯」，經常遇到「價賤傷農」的情況；今年6月份，香蕉價格是近五年來最低點，產地價格一公斤6元，低於成本的6.4元，農民幾乎血本無歸；因此致公黨率先拋磚引玉，結合「任務幫」，一起為台灣農民辛苦種出來的農產品「找出路」，呼籲各界一起用行動來支持台灣農業。

「10公斤香蕉只能換1顆茶葉蛋」的最艱困時候已經過去，但前陣子台灣香蕉因盛產導致滯銷的問題已經讓相關政策出現檢討聲音；致公黨公布的最新民調顯示，75.1%受訪者支持兩岸關係改善，讓更多台灣農產品推向對岸，39%民眾認為台灣應該跟大陸密切交往，獲取較佳經濟利益。

陳柏光指出，未來致公黨跟任務幫除了已認購的100公噸，「還會持續採購農產品，響應政府政策，協助農民將台灣農產品銷售到中國大陸」。

陳柏光分析，台灣內需市場偏小，實在不應該放棄廣大的外銷市場，期望政府將政治放一邊，民眾利益擺中間，積極和對岸溝通，協助農民將農產品銷往大陸，改善農民生活；也讓大陸經濟的活水注入台灣農業，讓台灣農業更能發光發熱。

捐贈記者會之後，致公黨第五屆全國黨代表大會選舉陳柏光連任黨主席；他強調未來會秉持致公黨「致力為公」的精神，關心台灣民眾的日常，促進兩岸的交流，讓台灣走向更好的發展、讓台灣人民享有更好的生活。

致公黨同時針對2018年地方選舉發布了第一波候選人名單，包括參選新竹縣議員的呂幸潤，以及參選台北市松山信義區市議員的王振鴻等人；七月中旬將公布第二波名單，以及舉辦致公黨競選團隊海選大會，廣納各地人才。

陳柏光也向全台灣的年輕人喊話，「天下是年輕人的」，台灣人的未來，要靠台灣年輕人一起打拚；青年要機會，民眾要希望，致公黨永遠在關鍵時刻扮演關鍵角色，致公黨邀請更多年輕人加入，讓年輕人用實際行動參與公共事務，共同改變並創造你我更美好的未來。

(旺報 )

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