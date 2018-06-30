林佳龍親接托育人員陳情書 允諾確保托育人員權益

林佳龍親接托育人員發展協會陳情書，並允諾持續與中央溝通確保托育人員權益！（陳世宗攝）

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台中市托育人員發展協會陳情，盼中央儘速公布相關配套、托育費用回歸市場機制、托育政策座談會選擇假日舉辦等。（陳世宗攝）

針對行政院推出0至2歲準公共化托育政策，台中市托育人員發展協會陳情表達更深入訴求，包括盼中央儘速公布相關配套、托育費用回歸市場機制、托育政策座談會選擇假日舉辦等。

台中市長林佳龍30日與協會理事長鍾情婷及多位協會理事面談，接下陳情書並簽署承諾書，他允諾無論中央政策如何制定，市府將結合原有的托育一條龍政策，不只讓台中市民持續享平價托育，也確保托育人員權益。

林佳龍今日在市府會面台中市托育人員發展協會鍾理事長及多位協會理事，鍾理事長首先感謝林佳龍先前主動請地方立法委員召開協調會，建請中央參考台中托育一條龍政策，直接將托育補助提供家長，中央並採納台中經驗，減輕托育人員負擔。

理事長鍾情婷也代表保姆們提出更深入訴求，希望中央除了儘速公布準公共化托育政策相關配套措施外，也盼托育費用回歸市場機制、托育政策座談會能辦在假日，並遞交陳情書。

林佳龍接過陳情書並簽署同意書，允諾無論中央政策如何制定，市府將結合原有的托育一條龍，除全力維護托育人員權益，也持續讓台中市民平價托育，創造家長、托育業者、政府三贏。

林佳龍也回應台中市托育人員發展協會訴求！他說，行政院版本定案後，市府若進行政策說明及宣導，將考量托育人員的工作性質，盡量選擇假日舉行相關說明會，讓家長、居家托育人員能夠出席參加，更加了解政策內容。

林佳龍強調，中央與地方在考量政策的面向有差異，中央著眼全面性考量政策，但可能因此忽略地方差異，齊頭式平等的做法對其他縣市來說或許是加碼，但對托育政策走在前面的台中來說，卻可能影響到保母，也衝擊托育機構，呼籲中央儘快制定準公共托育化政策相關配套，他也將持續與中央保持溝通。

(中時 )

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