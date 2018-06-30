俄副防長：蘇-57經敘利亞戰場實戰測試表現優異

2018年06月30日 19:26 中時電子報 盧伯華

俄羅斯國防部副部長克里沃魯琴科(Alexey Krivoruchko) 表示，蘇-57戰鬥機在敘利亞戰場的實戰經驗，可以證明其設定性能相當完備。首批12架蘇-57服役後，將使俄羅斯空軍戰力大增。

克里沃魯琴科周六對媒體表示，首批12架採購蘇-57第5代戰鬥機的合同即將簽訂，預計明年即可服役。首批蘇-57將在阿穆爾河畔共青城飛機製造廠製造，他相蘇霍伊公司可以很好地勝任此一國防訂貨任務。

由蘇霍伊公司所設計製造的蘇-57第5代隱形戰機預計明年正式服役。（圖／美聯社）

蘇-57是由俄羅斯蘇霍伊航空集團研製的第5代多用途戰鬥機，具備超音速巡航、匿蹤、超機動及先進航電等特性。它被用在遠程和近程戰役中殲擊所有類型的空中目標，繞過敵方防空系統摧毀敵方地面和水上的目標，可進行遠距空中監測。

此型飛機原訂於上世紀90年代服役，但由於前蘇聯解體以致計劃延宕，1998年俄羅斯推出第5代戰機計劃並更新規格，由蘇霍伊所設計的，於2002年T-50獲選。2010年1月在阿穆爾河畔共青城進行了首次試飛，2018年2月下旬俄軍下令2架蘇愷-57直接開往敘利亞戰場，在實戰環境下測試，使它在量產前就已經先具備了實戰經驗。

(中時電子報)