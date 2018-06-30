「MAiSEN邁泉豬排」進駐秀泰生活台中文心店

MAiSEN邁泉豬排堅持做出「用筷子就可以夾斷的軟嫩豬排」。（圖／曾麗芳）

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小巧方便的外帶三明治，讓民眾邊看電影的同時，可邊享用來自日本職人的外帶三明治。（圖／曾麗芳）
「MAiSEN邁泉豬排」，今（30）日正式進駐秀泰生活台中文心店，開幕首日就出現大排長龍。（圖／曾麗芳）

由捷利國際餐飲集團引進、來自日本東京超過五十年的豬排傳承老店「MAiSEN邁泉豬排」，今（30）日正式進駐秀泰生活台中文心店，成為全台第5家門市，開幕首日就出現大排長龍。

「MAiSEN邁泉豬排」這次在選擇進駐台中秀泰生活6樓，今日由捷利國際餐飲集團總裁陳秋白、以及MAISEN總部明石和斗志課長、秀泰總經理室協理李青嶸一同剪綵，成為「MAiSEN邁泉豬排」在台中的第2家分店。

新店舖主打親子族群，以及到秀泰影城消費的客群。為此，「MAiSEN邁泉豬排」在秀泰影城6F售票口前方手扶梯口處，將開設為期2個月 （7/13-8/31）的邁泉豬排小邁車，憑當日入場前電影票，除可享優惠價（89元）購買經典外帶腰內豬排三明治組合（含腰內豬排三明治3入1份及指定飲料1杯）之外，邁泉獨家的口袋三明治可選擇原價購買，並享10元加購指定飲料1杯的暑期優惠！

捷利國際餐飲集團表示，以小店鋪起家的「MAiSEN邁泉豬排」，透過對食材的堅持，嚴選優良豬肉，堅持做出「用筷子就可以夾斷的軟嫩豬排」；邁泉豬排以來自鹿兒島的「黑之匠」精心挑選出「里肌肉」及「腰內肉」製成豬排，其纖維細軟的肉質甘醇滑嫩，口感細膩，富含油脂入口即化，瞬間感受肉汁的鮮甜。

此外，邁泉豬排的人氣商品之一-外帶腰內豬排三明治，由精心挑選的腰內豬排搭配鬆軟吐司，佐以獨門腰內豬排三明治醬汁，完美比例的搭配，曾於日本創下每日銷售數量2.8萬份，小巧方便的外帶三明治，自7/13日起的暑假期間，每週五17:00-21:00，及每周六、日13:00-20:00，於秀泰影城的6樓售票口前方會有小邁車的出沒，讓民眾邊看電影的同時，可邊享用來自日本職人的外帶三明治。

(工商 )

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