離婚條件曝光！綠帽夫貼對話反擊空姐：她要買房關住我！

2018年06月30日 19:57 中時電子報 林毅

網紅空姐偷吃風波延燒，在昨天(29日)晚間，空姐終於PO文反擊，她在自己的臉書粉絲頁面上，PO出了2497字的長文，交代事情始末，控訴丈夫有酗酒、暴力以及性虐待等問題，也讓網友開始同情。今天丈夫看到後再度反擊，痛批空姐說謊，並貼出了LINE對話紀錄，表示是女方不願離婚，不是他不放手。

空姐在自白文中，提到丈夫不僅有長期酗酒問題，酒後更是動不動就肢體語言與暴力，接著又讓她過了5年的無性婚姻生活，不堪長期折磨下才會在去年底鑄下大錯，與攝影師「亨利」出軌，此後一直被此事要脅，丈夫要求她支付包括贍養費在內共1800萬元。

但她也說，在此之前她有提過離婚，有天簽名後將離婚協議書攤開在桌上要丈夫簽字。沒想到丈夫看到後，直接就衝了過來掐住她脖子，讓她差點窒息，然後又拿球棍意圖攻擊她，讓她嚇到不敢再提，但考慮到兒子依舊不敢走法律途徑。

根據《三立》報導，唐姓丈夫看完妻子的聲明全文後，表示妻子根本謊話連篇，並貼出了多張LINE對話紀錄。LINE對話中，女方表示離婚條件就是「我買房子給你！一起住」

女：離婚條件就是我買房子給你！一起住

男：爸媽真是菩薩

女：可以嗎

男：沒有條件，我說的算

女：你說，我照做

男：現在

女：我照做，是，遵命

男：永遠你說的算，你錯的無法原諒

女：天塌下來老公擋著

男：不要把鵝(兒)子拉進來

女：我真的買房子給你

男：不是妳一起分擔，永遠妳說的算

女：離婚也是可以買啊，只要住在一起，當初我們沒結婚也能買房子

男：可以放過我嗎、放過我嗎、放過我嗎

女：我要跟你一輩子

男：我快死了、我快死了、我快死了

女：你是世上最好的老公，獨一無二，我就是蠢到無藥可救

男：心是肉做的，不是鐵

女：我買房子給你，不用跟我睡！

男：我不要當(老公)了

女：我真的買房給你，完成我們的夢想，換我背房貸，妳不是想住100坪？

男：現在只想離婚

女：離婚也是可以買，只要住一起，房子很大，爸媽也能搬進來，離婚也能共同生活

女：對不起我知道你心碎了，但你未來也不能沒有我！

男：離婚就是了，不要談，錢是給鵝(兒)子的

從以上對話可以看出女方似乎堅持不肯離，且不斷跳針離婚能共同生活、買房子，還表示男方未來也不能沒有她。

網友則是看得霧煞煞，說：「有人看得懂他們在講啥嗎...」、「我覺得兩個都病了」、「一場離婚，各自表述」、「兒子最可憐...」、「看得我好亂啊」、「現在到底演的是哪齣」。

(中時電子報)