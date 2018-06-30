季芹午夜做這事 最怕老公王仁甫在

2018年06月30日 19:59 中時 蕭雅玲

季芹與王仁甫婚後在宜蘭頭城開民宿，今（30日）出席「將才學堂」烘焙錦標賽活動表示，因為開民宿學做烘焙，結果做出興趣，最擅長做的就是鹹派，連曾國城、藍心湄吃了也讚不絕口。她表示，若不是老公開民宿，也不會有機會學做烘焙，而烘焙做了好幾年，才找到自己的舞台，發揮自己專長，夢想未來可以到日本或上海修米其林藍帶學校甜點課程，但老公王仁甫與小孩反對，只好默默打消這個念頭。

季芹表示，與王仁甫結婚多年，老公一直開發她的天賦，一開始做甜點是因為民宿，「因為民宿餐點都是師傅在負責，若遇到師傅要走，牛車也拉不住，有次拜託員工比例留給我，留給下次師傅來可以用，但師傅不願意給。」為了穩定民宿的餐飲，才心想乾脆自己學做甜點，現在回想起來，還真的要感謝離職員工給她這個機會。而季芹也在這幾年不斷專研烘焙，她表示：「做甜點真的很辛苦，一站都要站一整天，常常累到腰也直不起。」但她卻甘之如飴喜歡上烘焙。

她笑說，自己以前曾連提款機都不會用的生活白痴，靠著烘焙讓她的才華被肯定，「剛開始做烘焙小孩都OK，但老公要求很高，卻沒想到他都說好吃。」被問到未來有無開店計畫，她則說：「衡量製作成本很高，又沒委任他人製作，所以暫時沒考慮。」而為了做烘焙，每天晚上等小孩睡覺後便一個人窩在廚房做麵包，希望小孩起床能有熱烘烘的麵包吃，對此老公王仁甫愛妻心切，也在旁陪她，享受午夜的兩人世界，但季芹卻笑說：「有他在旁邊吵我，最怕食材計算錯啦！」

今出席活動看到好多同學年紀輕輕就找到自己志向，感慨自己30好幾才發現人生第二個志向，她透露，自從接觸烘焙世界後，每次出去外面下午茶，「都會點超難做的點心，吃完後回家再嘗試做看看。」她也說，自己做甜點，優點什麼都不加，但若要她看店一定虧本，像她做的鹹派朋友過，都忍不住誇她用料實在又好，讓她覺得很開心。

(中時 )