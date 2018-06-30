回饋兩岸社會 百萬獎學金助力「兩岸之子」出頭天

獎學金捐資者、安徽省蚌埠市台協會長巫界樹致詞時表示，台商在大陸打拼獲得的一點成就，都離不開兩岸社會的幫助，因此以感恩的心回報。（楊家鑫／攝）

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第一屆「鳳凰計劃」獎學金頒獎典禮30日下午在台北舉行，10名獲獎學生與獎學金捐資者巫界樹（左三）等人合影。（楊家鑫／攝）

雖然目前兩岸官方關係陷入冷凍，但民間仍有許多人在默默回饋兩岸社會。中華青年發展聯合會今天(30)舉辦第一屆「鳳凰計劃」獎學金頒獎典禮，總額100萬元，獎助10名高職五專品學兼優的陸配子女。獎學金捐資者、安徽省蚌埠市台協會長巫界樹致詞時表示，台商在大陸打拼獲得的一點成就，都離不開兩岸社會的幫助，因此以感恩的心回報。希望培養優秀的「兩岸之子」，一起為深化兩岸社會融合發展奉獻心力。

由中華青年發展聯合會舉辦的第一屆「鳳凰計劃」獎學金頒獎典禮30日下午在台北舉行。主辦單位表示，這是全台首個專門面向兩岸婚姻家庭子女在高職和五專階段的優秀獎學金。特別邀請高職校長、教師、大學教授等專家，從品德操守、在學成績、專業技能、社會實踐等四方面，經過初審、複審和決審，最後選拔出10位獲獎學生，全台灣北、中、南、東不同區域都有學生獲獎，陸籍家長也來自大陸各個省份。

巫界樹致詞時表示，台商在大陸打拼獲得的一點成就，都離不開兩岸社會的幫助，因此設立這項獎學金的初衷，是以「取之於社會、用之於社會」的感恩之心來回報兩岸社會。

他說，除了鼓勵獲獎同學要效法「鳳凰精神」奮發向上，成為兩岸社會和產業界的棟樑之才，也希望以實際的公益行動對廣大台商起到「拋磚引玉」的作用，讓更多台商能夠重視與關注在台陸配家庭子女的教育與成長，共同攜手培養優秀的「兩岸之子」，一起為深化兩岸社會融合發展奉獻心力。

中華青年發展聯合會理事長王正表示， 10位獲獎人都是從申請學生中經過三層評選脫穎而出的佼佼者，他們無不品學兼優、刻苦努力。他們的優異表現讓社會認識到「兩岸之子」也在台灣發光發熱。

母親來自安徽的台北市士林高商陳筱晴同學表示，很慶幸自己的努力能被發現，在競爭激烈的選拔中成為這獲獎的十分之一。今後她一定會加倍努力讓自己更加優秀、闖出一片天來。

陳筱晴同學的導師李瓊雲則表示，高職的孩子在教育界比較不被重視，陸配及其子弟在台灣的狀況也比較辛苦，希望台灣社會能夠給高職和陸配的孩子更多的認同與機會。

(中時 )

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