賴清德：盼公視深化台灣文化 台灣才能團結合作

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行政院長賴清德今晚出席「公視20 感謝有你」台慶晚會，賴清德致詞時指出，公視1998年開播，是台灣民主發展的重要里程碑，在新聞、節目製播都受到社會肯定。期望未來公視集團能承擔更大社會責任，深化台灣文化，如此台灣民眾才能以台灣為榮，團結合作往前邁進。

賴清德表示，公視成立主要有3個特點，第一，公視不是為了商業利益，因此20年來製播的節目身受社會肯定；第二，它不是政府施政的傳聲筒，因此新聞報導也深獲民眾信任，扮演憲法第四權監督政府角色；第三，公視保障人民接觸媒體、運用媒體的機會，因此公視也營造多元議題，創造自由創作空間。

賴清德表示，20年來在社會支持下，公視集團成長茁壯，也希望未來公視集團能承擔更大的社會責任，因此要勉勵公視繼續形塑社會多元價值，反映社會多元聲音。同時，希望公視自詡成為台灣影視產業的領導品牌，以過去與國際影視業者HBO合作經驗，讓台灣影片贏取更多支持，「雖然公視的存在不為商業利益，不代表公視沒辦法創造商業利益。」

賴清德也特別勉勵公視要深化台灣文化，他提到，他第一次到立法院備詢時，就提出國家五大方向，第一個就是「文化台灣」。蔡英文總統也提到，文化是國家的靈魂，希望公視多多利用台灣文化元素作為拍攝題材，讓生活在台灣的人、或來台灣的外國人都能輕易了解台灣文化的內涵。

(中時 )

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