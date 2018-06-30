陳盈助創辦福添福基金會10年有成 政要雲集

福添福社會福利基金會大樓落成，創辦人陳盈助（中）、嘉義市長涂醒哲（右四）、議長蕭淑麗（左三）、立委李俊俋（右二）、陳明文（右三）等政要雲集。（廖素慧攝）

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福添福社會福利基金會大樓落成，法務部次長蔡碧仲（左至右）、前嘉義市長黃敏惠、嘉義市議長蕭淑麗、董事長陳素月、創辦人陳盈助、嘉義市長涂醒哲、立委陳明文、李俊俋共同揭牌。（廖素慧攝）
福添福社會福利基金會大樓落成，嘉義市長涂醒哲（右）、嘉義市議長蕭淑麗（左二）、前嘉義市長黃敏惠（左）到齊，零互動。（廖素慧攝）

地方聞人陳盈助創辦的財團法人福添福社會福利基金會，30日舉辦創會10年暨新建會館落成慶祝活動，市長涂醒哲、議長蕭淑麗、前嘉義市長黃敏惠3位市長選將及嘉義縣長參選人翁章梁、立委陳明文、李俊俋、法務部次長蔡碧仲等嘉義政要雲集。

基金會董事長陳素月表示，10年來基金會幫助5000個弱勢家庭，在發生急難事故的第一時間給予協助，十年拾穗，感恩相隨，有如法國米勒名畫＜拾穗＞中3位彎腰的貧苦農婦，撿拾收割後遺落的麥穗粒，以求溫飽的故事，期許基金會能提供嘉雲地區需要協助的家庭更多溫暖與力量。

涂醒哲、蕭淑麗、蔡碧仲、黃敏惠、陳明文、李俊俋等政要雖分屬不同黨派，都異口同聲稱許，肯定福添福基金會10年來造福嘉雲地區弱勢家庭，提供援助給弱勢家庭的孩子鼓勵他們奮發向上，讓這些成績優異的孩子可透過教育來翻轉未來。

(中時 )

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