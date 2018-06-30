南韓7座佛教古剎被列入世界文化遺產

榮州浮石寺（寺廟申遺委員會提供）

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海南大興寺（寺廟申遺委員會提供）

韓聯社報導，在中東國家巴林首都麥納瑪召開的第42屆世界遺產委員會會議30日將南韓申報的7座寺廟列入世界文化遺產。此次申請入遺的7座寺院包括梁山通度寺、榮州浮石寺、報恩法住寺、海南大興寺、安東鳳停寺、公州麻谷寺、順天仙岩寺。

此前，世界遺產委員會的專業諮詢機構國際古跡遺址理事會建議將通度寺、浮石寺、法住寺和大興寺列入世界文化遺產，而針對其餘三座寺廟提出保留意見，理由為其未充分顯示歷史的重要性。然而世界遺產委員會21個會員國一致認為，上述的7座寺廟同時入遺才能切實展示遺產的價值，因此7座寺廟全部被列入世界文化遺產。

在國際古跡遺址理事會審查結果出爐後，南韓政府為了能讓7座寺廟全部入遺，與世界遺產委員會各會員國展開積極交涉，包括大陸在內的會員國均表示同意。

南韓的山寺在7到9世紀建成，保持信仰、修行、生活的綜合特性，符合作為世界遺產應有的必需條件——突出的普遍價值（OUV），在個別遺產的完整性、真實性、保存管理計劃方面也獲得了認可。文化財廳（文物局）相關人士表示，中央地方政府、大韓佛教曹溪宗齊心協力獲得了申遺成功的成果，今後將盡全力攜手相關機構，更好的保存山寺擁有的世界遺產價值。

南韓2016年和去年為書院和首爾漢陽都城申遺，但均因未得到國際古跡遺址理事會的好評而撤回申請。隨著此次7座寺廟的成功入遺，南韓擁有佛國寺、海印寺藏經板殿、石窟庵、宗廟、昌德宮、水原華城、南韓山城等共13個世界遺產，若加上在朝鮮的高句麗古墳群、開城歷史遺址，以及在中國東部地區的高句麗遺址，涉及韓民族的世界遺產共達16個。

(中時 )

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