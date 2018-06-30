蘇煥智談參選：台南最缺工作與收入 要趕快興利

蘇煥智宣布參選台南市長，30日首度在司法博物館公開露面，民眾見到他都比讚加油打氣。（程炳璋攝）

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蘇煥智提到舊城區的古蹟保存，是城市博物館的概念。（程炳璋攝）

前台南縣長蘇煥智29日宣布參選，30日首度到原台南市公開露面，參加司法博物館的導覽活動，提到6都之中，台南市最缺的是讓大家有工作賺錢，當務之急是要興利。

蘇煥智認為自己是台南市6名市長參選人中最有行政經驗者，現有地方到中央的官員，包括現任台南市文化局長葉澤山、行政院營建署長吳欣修，都曾經是他縣長任內的部屬，自信未來可以快速上手，很快接軌市政工作。

今年代表民進黨參選台南市長的黃偉哲，過去也曾是蘇煥智佳里服務處的副主任，黃偉哲陣營中輔選大將郭國文與林宜瑾都曾是他栽培的年輕人，現在這3人頓時變成選舉對手陣營，他笑稱「尊重社會與人事的變遷」。

與蘇煥智交情深厚的議員曾王雅雲第一時間表態力挺，她30日與蘇煥智一同出席司法博物館的導覽活動，明確表示將全力動用自己的人脈支持老縣長。

蘇煥智提到，原台南縣他已很熟，原台南市也有許多老朋友，但畢竟起步晚，要花更多時間經營，拜會各界，今天是宣布參選後踏入原台南市的第一步，未來他也會向老市長許添財請益。

以「故鄉的呼喚」為東山再起的口號，蘇煥智談到這次選舉他會提出的新政策與思維作為參選特色，包括老城區中的古蹟保留、容積移轉，用城市博物館的概念行銷台南成為國際都市。

(中時 )

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