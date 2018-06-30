「綠色鐵達尼」民進黨撞冰山 阿扁：非危言聳聽

2018年06月30日 20:50 中時 曾薏蘋

前總統陳水扁在昨天最新的「新勇哥物語」，引述雜誌報導，民進黨年底選情危險的「綠色鐵達尼號 民進黨撞向冰山？」一文，化身「勇哥」表示，不是危言聳聽！民進黨必須坦然面對事實真相，不要再自我感覺良好」；「我發現蔡政府的人很容易找藉口粉飾太平」。

對於這篇文章，阿扁指出，「我不但看了，而且還看了3遍，不僅頗有同感，更覺憂心忡忡！」

扁引述報導內文指，民進黨黨內氛圍詭異，表面故作鎮定，私下楚囚對泣。「民進黨現在最慘的是，鐵達尼將沉未沉，甲板上還在放著優美的音樂，俊男美女們還在翩翩起舞，還是有很多人不相信船會沉。」「選舉要大敗了，還在吵珍奶不可以用吸管、香蕉怎麼煮來吃、身分證要不要放玉山照片，竟然還有天兵立委主張散播假新聞要關三天，蠢話占盡媒體版面！」

阿扁說，最令人擔心的是，文章最後提到，當冰山近在眼前，或許也不能怪黨內派系忙著尋找自己的救生筏，「執政兩年多下來，蔡英文既缺乏執掌大局的企圖心，也不願正視政治就是一種資源分配，她沒有野心也沒能力去驅策自己的黨，朝她設定的戰略目標前進。」不管是年底選情或是兩岸關係，如今蔡政府顯然都「陷入一個平庸困頓的局」，黨政人士坦言：「局沒有布好，很難玩下去！」「完全執政的民進黨鐵達尼號，如今雷達顯示冰山四面埋伏，想要轉向、脫困恐怕已不容易。」

難道年底要眼睜睜地看民進黨鐵達尼號真的去撞冰山？阿扁說，還是有死地脫困的逆轉良方。所謂攘外必先安內。首先必須坦然面對事實真相，不要再自我感覺良好。他發現蔡政府的人很容易找藉口粉飾太平。有人分析蔡總統民調低迷不振，是因為推動年改得罪軍公教，尚非全貌，應該還有其他原因。

阿扁表示，他比較在意的是民進黨內部是否分裂。團結不一定會贏，分裂必輸無疑。民進黨的鐵票區和優勢區如宜蘭、雲林等好幾個縣市，內部都有不夠團結的隱憂。有賴蔡總統兼主席，與府秘書長菊姐發揮領導力，出面作有效的整合，最怕「政務失能，黨務失控」，後果將不堪設想！

(中時 )