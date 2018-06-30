網媒稱台大代理校長擬赴陸任職 台大：並非事實

台大日前舉行畢業典禮，代理校長郭大維表示，台大現在面臨巨大危機。（林志成攝）

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旺報
台大代理校長郭大維致詞時強調，大學自主不容外力干擾。(黃世麒攝)

網路媒體《上報》30日報導指台大代理校長郭大維「心力交瘁」，9月擬赴大陸大學擔任校長，台大晚間發出澄清聲明 ，表示報導並非事實。

《上報》30日報導指出，台大代理校長郭大維因「拔管案」長期夾在教育部與台大師生的政治角力間，心力交瘁，鐵了心就此退出台大，不惜將以請假或請辭的方式，預計9月赴中國擔任大學校長。有意找郭大維擔任校長的包括去年底就找上郭大維的復旦大學，以及浙江大學以及南京大學，其中以復旦大學可能性最大。

《上報》並詢問台大主秘李心予是否有此事，人在國外的李心予簡短回應表示沒有聽過這個消息。

知情人士透露，郭大維原本認為台大在今年初選出新任校長後，他2月就能卸下代理校長一職，沒想到竟發生「拔管案」，還走上司法程序，導致他至今仍下不了台； 不僅如此，郭大維又將面臨8月1日台大醫學院院長的人事案，但代理校長沒有人事決定權，在無從處理、有責無權的情況下萌生去意，打算依照原訂計畫到中國教書。

台大30日透過秘書室簡短回應：「今日某網路媒體未經查證錯誤報導本校代理校長『郭大維9月請辭赴中國當大學校長』，此報導並非事實，特此聲明澄清。」

(旺報 )

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