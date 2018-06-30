台日混血作家一青妙出書 盼引起日本第2波「台南潮」

2018年06月30日 21:43 中時 程炳璋

台日混血作家一青妙自2015年擔任臺南市親善大使，撰寫《我的臺南》在日本發行，引起日本一波「臺南潮」觀光，她將此寫入第2本書《什麼時候去台南》，近日出版，30日在中西區草祭書店發表新書分享會，多名書迷到場參加，立委黃偉哲以市名身份到場，一口氣買20本，感謝她行銷臺南觀光。

一青妙30日在新書分享會中提到，臺南市政府過去為自己的新書發表給予很多的幫助，她的書在日本也引起許多讀者回響，大家看了書後來臺灣旅遊，也來臺南旅遊，甚至引起一波「台南流行潮」。她把這波「台南潮」紀錄在新書中，更分享更多屬於臺南的魅力。

台南與日本有飛機直航，臺北與台南也有便捷的高鐵，近年有許多日本人到台灣旅遊，將目的地跨出台北，指定到台南觀光。一青妙表示，有人3年飛來47次，也有人在臺南定居，在巷弄內開起民宿、餐廳等，成為日台友好的民間交流站。

一青妙的《什麼時候去台南》一書從歷史角度切入，帶讀者了解台南古蹟建築與庶民生活，用她的視角訴說這塊土地的過去與現在，帶領大家走訪水庫、糖廠與鹽田等景點，享受知性與趣味兼具的旅行。

一青妙憶及2009年首次到臺南，是到烏山頭水庫看見八田與一紀念公園，從台灣人紀念這位日本人的角度，體會到台日因為歷史事件的複雜情感。

臺灣正值暑假旅遊旺季，一青妙推薦台灣民眾可透過這本書重新認識台南，規畫與以往不同的行程，掀起最新一波的台南熱潮。

(中時 )