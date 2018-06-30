武漢女童莫名咳嗽 竟從心臟取出4.5公分長針

2018年06月30日 20:59 旺報 賴志昶

武漢一對謝姓夫妻帶著孩子辰辰26日來到武漢兒童醫院就診，發現小朋友的心臟的左室心尖部中，竟有1根長約4.5公分的針，所幸經心胸外科緊急手術後，順利取出異物。至於這根針是如何進入體內？辰辰的媽表示，自己也不清楚，但以後一定會好好看好孩子的。

據《看看新聞Knews》報導，辰辰今年1歲8個月，常常在晚上莫名咳嗽，最近一個禮拜還有發燒症狀。謝姓爸爸表示，辰辰一向身體不錯，從來沒有生過病，因此對於咳嗽也沒太在意，只有吃一些感冒藥而已；之後，辰辰身體卻一直沒有改善，於是於26日送到武漢兒童醫院就診。

辰辰於心臟內科中拍了2次X光，都顯示胸腔內有異物，於是又轉到了心胸外科，以最愛速度做了心電圖、斷層掃描等掃描。院方初步判定，異物所在位置，就在辰辰心臟的左室心尖部。

心胸外科主任皮名安指出，「她媽媽說異物看起來很像她平時用的針，針已經進了心室，扎到心臟位置了，如果不取出來相當危險。」報導指出，院方當晚就為辰辰緊急手術，一波三折後終於取出直徑0.2公分、長約4.5公分的細針。

皮名安表示，這根針取出來時已經鏽跡斑斑，顯示已經存在孩子體內一段時間；而小朋友經過手術後恢復良好，已經轉入普通病房，目前正在康復中。

辰辰母親表示，她平時就愛縫縫補補，這根針應該就是家裡在用的；不過，她自己也不知道為什麼這根針會跑到孩子體內，但她以後會看好小孩，一刻也不能馬虎。

(旺報 )