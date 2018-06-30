陸開發低耗氧菌種 高原、極寒地建公廁

2018年06月30日 21:26 旺報 廖慧娟

大陸正進行公廁革命，除了在城市裡大量增建公廁，利用生物降解技術處理糞汙，現在更把範圍擴大到海拔4000公尺至5000公尺的高原、攝氏零下20度至零下30度低溫等極端環境，服務當地居民及越來越多的旅遊人潮。

但因這些地方含氧量低，微生物難生存，因此大陸科學家研發1種可適用於高寒、高山等環境的微生物菌種，以生物降解技術處理人類排洩物，甚至因應缺水的狀況，一次注水後可循環使用1年，用水量僅為沖水廁所的千分之一。

中國科學院成都生物所專家表示，糞汙微生物處理的核心是對高COD（Chemical Oxygen Demand，化學需氧量）、高磷廢水及部分碳氮磷化合物進行處理。高原，低溫會導致菌種活力下降、糞汙凍結，尤其海拔每上升1000公尺，氧氣含量降低約10%，甚至最基本的耗氧處理都無法順利進行，因此，研究人員先研發1種可以適用于高寒、高山等環境的微生物菌種，再利用太陽能、風能等能源加熱糞汙、微生物，並透過無泡曝氣等技術，提高氧氣利用效率，讓菌種可以更有效進行生物降解。

針對管道結冰後，難以沖洗廁所的問題，則以在高鐵、飛機上使用的真空自吸式吸收系統，不僅管道內「零存水」，每次沖洗還可抽走空氣中的異味。

多種技術融合後，讓海拔4500公尺、冬天溫度達攝氏零下11度的四川藏區色達、九寨溝、海螺溝等景區都有可使用的微生物環保降解的公廁，解決居民與遊客的如廁問題，也可維護生態環境。

(旺報 )