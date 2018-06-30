3廚師債台高築 白天掌勺晚印假鈔

友善列印
旺報
孫曜樟

武漢3名廚師為償還巨額賭債，白天掌勺、晚上「印鈔」。他們自學技術，網購原料，用彩色印表機合夥印製偽鈔，透過網路接單、銷贓，短短4個月淨賺18萬元。嘗到甜頭後，他們又設了2處地點準備大幹一場，結果被警方查獲。這也是武漢警方偵破的首起通過互聯網製售假幣案。

武漢市公安局網安支隊表示，員警今年2月發現有犯罪團夥利用網路製售假幣。經過偵查。日前，警方出動大批警力搗毀犯罪集團所設的3處印製假幣窩點，查扣偽鈔22萬餘元。程姓、胡姓及陶姓3名主嫌落網。現場並查獲25套製造偽鈔的高清印表機，裁剪工具、做舊器材等設備，以及大量防偽印鈔紙張和油墨原料。

警方調查發現，現年26歲的程嫌大專畢業後，沉迷賭博欠下幾十萬元債務。為了還債，程在做廚師之餘自學制作假鈔方法。由於工序複雜，程邀約同樣身為廚師的胡嫌和陶嫌入夥。

和以往傳統犯罪手法不同的是，這起案件的嫌疑人充分利用了互聯網，專案員警表示，印製假鈔所需的工具和原料全部來自網購。嫌疑人發佈資訊、交流技術、收取貨款也全都是在網上進行，線下接觸少，隱蔽性很高。

這個製售假鈔的集團處心積慮在城中村尋覓地點，一旦有風吹草動就立即撤離；為儘量減少假鈔庫存，他們只在收到訂單後才組織生產；同時為了躲避打擊，「客戶」只有通過熟人介紹才能加入「銷售群」，他們的群裡「只留優質客戶」。目前，全案正由警方進一步追查中。

(旺報 )

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