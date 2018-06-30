因A-29失事 美空軍暫停輕擊機測試

A-29輕型攻擊機已在阿富汗與菲律賓經歷實戰。(圖/巴西航太工業)

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中時電子報

美國空軍的輕型攻擊機專案，目前是由德士隆公司的AT-6金鋼狼(wolverine)和內華達/巴西航太工業的A-29超級大嘴鳥(Super Tucano)兩選一。然而因為A-29在6月22日的墜毀，性能測試可能停止。

全球飛行網(flightglobal)報導，A-29在霍洛曼空軍基地以北約105公里的紅色里約(Red Rio)靶場內墜毀，2名飛行員1死1輕傷。

AT-6的無攻擊版(T-6 德州人2式)是美國空軍的初級教練機。(圖/德士隆公司)

美國空軍指出，第二階段的測試評估在5月17日開始，大約是在五週後發生了這起事故，由於美國飛安調查委員介入調查事故，所以原本的測試工作必須暫停，為此美國空軍在思考，假如性能收集已經足夠的話，是否就乾脆取消之後原有的行程，直接分析數據，宣布優勝者。

美國空軍之以需要輕攻擊機，是操作成本的考量，在F-15、F-16這種現役戰機一小時的操作成本大約2萬~4萬美元，F-35還會更昂貴。但是螺旋槳攻擊機的操作成本只有幾百美元而已。而且噴射機的速度太快了，不易盤旋觀察可疑目標。

AT-6與A-29各有優勢與缺點，AT-6是美國空軍現在的初級教練機，所以飛行員對它特別熟悉，但是AT-6這陣子遇到「缺氧」的問題，飛行員反映氧氣製造系統似乎有問題，因此美國空軍的AT-6正在停飛中；而A-29已經在多個戰場具有實戰經驗，包括阿富汗與菲律賓的反恐作戰，都得到好評，但是這次墜毀的就是A-29。從目前的「賭盤」來看，A-29的看好度比AT-6來的高一點點，畢竟具有實戰經驗可以特別加分。

(中時電子報)

文章來源：USAF suspends light attack experiment and looks to end contest early

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