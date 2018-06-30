專訪／空靈少女洪于晴挑戰開船 林暉閔自虐瘦6公斤

2018年06月30日 21:23 中時 洪秀瑛

林暉閔目前是大二生。（洪秀瑛攝）

洪于晴今年才20歲。（洪秀瑛攝）

吳兆絃（左）和媽媽感情深厚。（洪秀瑛攝）

吳兆絃和媽媽平時相處像姊妹也像朋友。（洪秀瑛攝）

吳耀漢參與演出。（鑫盛傳媒提供）

太保。（鑫盛傳媒提供）

日前殺青，演員和工作人員合影留念。（鑫盛傳媒提供）

新銳演員林暉閔14歲時曾以電影《星空》獲得台北電影獎最佳新人、亞洲電影大獎及入圍金馬獎新演員，近年因課業因素減少演出，已20歲的他，現在是國立台北藝術大學電影創作系大二生。他與同齡的洪于晴近來合演公視新創電影《殺人之夏》，為揣摩角色受虐狀態，刻意暴瘦近6公斤，洪于晴詮釋漁村女孩，初體驗則是跟著船家「下海」學開船。

林暉閔外型瘦弱，稚嫩臉蛋看不出已是大學生，他坦言很困擾，製作單位來邀約的大多是學生，要不就是看起來可憐、被家暴的角色居多，他現在165公分，上大學後也開始健身，「可以的話，再給我10公分，這是我最大願望」。當初看到《殺人之夏》劇本中不演學生，卻是個被綁架、舌頭被割掉變成受虐童工的角色，他二話不說，排除萬難接受挑戰，沒看影片也沒參考對象，靠自己創作角色。

由於角色無法說話，他只能藉肢體、眼神表現心理各種狀態，「排戲時偶爾會忘記自己不能說話」。為了更接近角色被虐的感覺，他也自虐，開拍前1個月，1天吃不到1餐、每天只睡3小時，不到1個月瘦了近6公斤，「演員無法預知會接到什麼角色，所以我盡量嘗試所有的事，增加不同生活經驗」。

他透露大一暑假曾到工地打工，1天薪資1500元，這個工還是媽媽幫忙找的，爸媽很支持他做任何事，這個暑假他打算當外賣送貨員，「聽學長說，他把看到的人生百態寫成畢業製作，我覺得好酷，所以也打算去」。

現在還有拿獎後的壓力？他說：「我不會當成壓力，不要有那種心態比較好，盡量讓自己維持平常心，當時也沒預料會拿獎，爸媽對我走這行很支持，支持我做的每件事，只要不做傷天害理的事就好。」

林暉閔有場被洪于晴脫褲子的戲，「拍的時候我很尷尬，她一脫，我就笑場，又緊張又害羞」。洪于晴首次和林暉閔合作，她說比較難的是林的角色不會說話，加上要為自己的角色詮釋不同情緒，由於跳拍的關係，角色情緒一下高一下低，常必須花時間揣摩，對她來說是很大考驗。

劇中她還必須開船，曾花1天跟船家學習，豪氣說「上手之後就簡單了」，但自嘲有次要從海上搭船回碼頭，船家突然要她開一小段，測試她學得熟不熟練，結果原本坐在船上休息的林暉閔及工作人員當場都被嚇醒。

這次和資深前輩、港星吳耀漢合作，令洪于晴印象最深刻的是，吳耀漢分享了「演戲不是為了拿獎，最重要的是必須全神貫注在角色上」的話；林暉閔對吳耀漢提到「演員最重要的就是觀察，要多增加生活經驗」最有共鳴，「因為我們無法預知會接到什麼角色，所以就是盡量去嘗試所有的事。」

洪于晴剛開始拍攝的前幾天，配合劇情要騎摩托車又要開船，她笑說又跑、又跪、又摔，根本是體力活。演她閨蜜的吳兆絃輕鬆許多，她上一部在公視戲《你的孩子不是你的孩子－必須過動》角色情緒壓抑，這次變成鬼靈精、俏皮活潑，只要本色演出就可以。

提到第一次和洪于晴見面，她說洪于晴個性安靜，讓她不知所措，「她比較慢熱，都是我找她說話」，2人巧合都是魔羯座，最後靠星座話題拉近距離，聊開之後，演起閨蜜的戲非常自然到位。

(中時 )