馬戲、爵士、歌廳秀 台北兒藝節熱鬧開幕

2018年06月30日 21:43 中時 許文貞

瘋戲樂工作室帶來今年戶外大型演出《瘋戲樂Cabaret》。（台北表演藝術中心提供）

邁入第19年的台北兒童藝術節，今年以「真實與虛幻之間」為主題，今（30）日在大安森林公園露天音樂台熱鬧展開，由瘋戲樂工作室帶來《瘋戲樂Cabaret》戶外大型演出，融合歌舞、喜劇、即興表演。開幕儀式飄散著漫天飛舞的泡泡，象徵每個觀眾的想像力。

台北市副市長陳景峻在開幕致詞時表示，「城市發展不只在於硬體建設，更需要多元的發展，文化藝術就是其中重要的一環。透過藝術，能讓台北更加健康活力，擁有豐富內涵，而藝術是陪伴孩子成長最好的朋友。」

台北兒童藝術節將帶來3場戶外免費演出，30日晚間由在大安森林公園舉辦的《瘋戲樂Cabaret》開場，內容包含百老匯歌曲、中港臺流行歌曲等原創組曲，由音樂總監王希文和編導王宏元打造成「親子家庭版」的台灣早期歌廳秀。

第2場活動將於7月14日在大湖公園展開，由台灣新兒歌樂團「遊唱寶貝」演出《遊唱動物園》，將兒歌重新以Bossa Nova詮釋，具輕快節奏和慵懶柔和的新爵士樂曲風格。

第3場活動同樣於7月15日在大湖公園演出，由曾受邀擔任法國新馬戲藝術節開幕演出嘉賓的台灣馬戲團「福爾摩沙馬戲團FOCA」帶來《土地的歌》，結合特技、雜耍、立方體、扯鈴等項目，幽默詼諧。

除了3場戶外表演，自30日到8月5日台北兒童藝術節一共規劃300場演出活動，包含各式街頭藝術表演，以及來自台灣、義大利、法國、德國、西班牙、俄羅斯、越南各地的演出。

(中時 )