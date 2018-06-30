怒嗆「蔡政府假新聞」 鳳梨農： 7.4北上抗議一定要去

2018年06月30日 21:28 中時電子報 黃麗蓉

鳳梨價崩，農民7月4日要北上農委會陳情，農委會農糧署副署長蘇茂祥，今天到嘉義縣大林鎮關心鳳梨產銷價，之後媒體報導指，農糧署表示，產地農民承諾取消下周抗議。農民對此不滿說，農民從沒答應要取消抗議，怒嗆政府發布假新聞，「下周（7月4日）一定會北上抗議」！

農糧署表示，受6月中旬豪雨影響，雲林、嘉義地區金鑽鳳梨的品質因此降低，不耐儲存，以致價格下跌，6月上旬每公斤還有17到18元，6月中旬跌至12元左右。農糧署今天到嘉義大林產地了解情況，啟動調節機制，媒合加工業者以每公斤8元收購，製作成鳳梨餡、果乾或果汁等，以穩定鳳梨價格。農委會農糧署副署長蘇茂祥並建議農民取消抗議活動。

而對農民發動抗議，農糧署除了多次來電勸說，副署長蘇茂祥今天甚至在農民面前說抗議已取消，億鑫合作社負責人簡源松卻說，他和農民從沒答應，大家仍堅持7月4日要北上，報名很踴躍。據《聯合報》報導，簡源松說，農糧署提出每公斤8元加2元加工廠收購計畫，多數農民雖認同，但農民依舊對過去2個月慘賠，政府卻未提出對策，感到不滿。

政府勸說取消下周抗議，農民說，農糧署若發布新聞說「農民已取消抗議」，真的是帶頭發布假新聞，更怒嗆「不可被摸頭」，下周一定會北上抗議。

(中時電子報)