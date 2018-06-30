美媒：五角大樓正評估撤除駐德美軍方案

2018年06月30日 21:26 中時電子報 盧伯華

美國《華盛頓郵報》引述熟悉內情人士的話說，在美國總統川普和德國總理梅克爾關係日益緊張的背景下，美國五角大樓正在對大規模撤走或轉移駐德美軍所需的花費和可能的衝擊進行仔細評估。

報導說，川普在今年稍早在與白宮幕僚及軍方高層的會議中對此構想表達高度興趣。消息人士指出，川普對常駐外國3萬5千名美軍的人數感到震驚，他認為北約國家在防務上的支出分攤太少，使得美國在公共安全和國防方面投入捉襟見肘。

報導指出，川普類似的談話早已使歐洲官員感到不安，他們也想弄清楚，川普放話要重新調整美軍兵力部署，是真的要這麼做？還是他在布魯塞爾北約峰會召開前使用的談判策略？畢竟川普已多次批評歐洲盟友在國防安全上負擔太少，對美國極不公平。

美國82空降師的傘兵參加在立陶宛進行的「2018軍刀攻擊」演習，這次演習有來自北約19國的18000人參加。（圖／美聯社）

消息人士說，目前此一構想僅止於內部討論多種可能選項，

美國國安會發言人表示，美國政府尚未責成五角大樓進行分析重新部署駐德美軍，他說，五角大廈對駐外美軍進行各種評估，「都屬於常態性的工作」。

五角大廈發言人帕洪(Eric Pahon)否認了美國計劃從德國全面或部分撤軍的消息，他表示，相關的分析僅是定期作業。美軍駐紮在德國的數量是全歐洲最多，這植基於雙方深厚關係與共同價值，未來美軍將持續承擔對北約國家與盟友的責任。

五角大廈官員表示，駐歐美軍的花費與其他選項分析都只是在幕僚作業階段，駐歐美軍都接到此一指示，並在內部進行廣泛討論。

(中時電子報)