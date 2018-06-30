世足Live》19歲小將神速買犯 法國罰進12碼領先阿根廷

2018年06月30日 21:44 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

法國中鋒吉魯（中）、格里茲曼（右）都先發上場。（美聯社）

俄羅斯世足賽16強淘汰賽於台灣時間30日晚間10時開踢，「高爐雄雞」法國一開始就以速度衝擊「藍白軍團」阿根廷的後防線，開賽第11分鐘就由19歲小將姆巴佩製造12碼球，由格里茲曼操刀破門，以1比0先馳得點。

第18分鐘姆巴佩又發揮驚人突破速度，這次讓阿根廷左後衛塔利亞菲柯賠上黃牌。不過犯規位置在禁區外，法國普巴主罰自由球高出。

賽前報導

小組賽驚險出線的「藍白軍團」阿根廷故佈疑陣，用小將帕文取代上役的先發中鋒伊瓜因，讓梅西在4-3-3陣型中擔任中鋒，對陣兵強馬壯的「高爐雄雞」法國。

阿根廷教頭桑保利愛變陣，雖然陣式維持上役對奈及利亞的4-3-3，但22歲小將帕文意外先發，梅西也從首戰冰島踢攻擊中場、後兩役踢右邊鋒之後，首次移到了中鋒位置。由於梅西並不是正牌中鋒，阿根廷踢法可能會接近「無鋒陣」。

桑保利上任後連續第15場比賽排出與前役不同的先發陣容，不過此役除了帕文之外，其餘10人都與上役對奈及利亞相同。助攻梅西破門的巴內加也繼續先發，他被認為是能否解放梅西的重要送球者。

法國則恢復為對秘魯的先發11人，高中鋒吉魯在4-2-3-1陣型中擔任單箭頭，背後有格里茲曼扮演影子殺手，左右兩翼分別是馬圖伊迪與19歲小將姆巴佩，普巴、坎特擔任墮後防守中場，後防由左至右依序為L.賀南德茲、烏姆提提、佛蘭、帕瓦，大門由隊長洛里斯把關。

(中時電子報)