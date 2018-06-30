醫院洗腎機曾誤接自來水管 中市衛生局展開調查

院方在發現疏失後，立即該院自來水出水口接頭改為防呆設置，加強辨識。（馮惠宜翻攝）

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院方在發現疏失後，立即該院自來水出水口接頭改為防呆設置，加強辨識。（馮惠宜翻攝）
台中市衛生局獲悉轄區醫院也發生洗腎機誤接自來水管事件後，立即到該院調查。（馮惠宜翻攝）

台大日前發生洗腎機誤接自來水管事件，造成兩病患受害，台中也傳出有醫院在2月間發生洗腎機誤接管線的案件，台中市衛生局獲報後30日立即派員前往該院調查，已要求院方提供說明報告，並將進一步查核，如有違規事證將依法裁罰。

台中一家醫學中心重症加護病房被爆料2月23日，曾發生移動式洗腎機誤接自來水事件，院方高層30日坦承疏失，也強調即時發現，經追蹤當時住院洗腎的1名病人，至今其健康都沒因疏失出問題，該院也立即將自來水出水口接頭改為防呆設置，避免再發生錯誤。

台中市衛生局醫政科長黃敏慧指出，在獲悉轄區內也有醫院發生洗腎機誤接管線事件後，立即向院方聯繫了解，院方坦承今年2月23日重症加護病房於晚上6點38分在未接逆滲透水管情況下，直接接自來水幫一名病患洗腎，至晚上10點22分洗腎完畢。24日凌晨3點30分，大夜班護理師清點洗腎設備發現少了一台逆滲透機器，立即通報，醫護人員隨即追蹤患者狀況並未發現異狀。

而院方在事件發生後於2月26日立即將全院移動式逆滲透淨水機器出水口接頭全部更新為可加強辨識的防呆設置，且於2月28日進行全院正確連接管線到洗腎機教育訓練。院方也強調迄今該病患都未因此疏失出現問題。

黃敏慧指稱，事發當時院方已循病安異常通報機制進行院內自主通報，也進行改善檢討；然而，院方並未通報衛生局，已要求院方提出書面說明及調查報告。

黃敏慧說，根據「醫療法」108條，如屬醫療業務管理明顯疏失，造成病患傷亡者，可處5萬元以上、50萬元以下罰鍰，並得依情節，就違反規定的診療科別、服務項目或全部或一部分門診、住院業務，處一個月以上、一年以下停業處分，或廢止開業執照。

(中時 )

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