ANNA HU經典新作茵菲蝴蝶，台中帝寶翩翩起舞

2018年06月30日 22:33 中時 盧金足

豪宅建案與珠寶異業結合，在金字塔客層發揮吸金又吸睛的加乘效果。（盧金足攝）

傳家珠寶展發表會，特別呼應台中帝寶的珍藏美學，最受注目的即是茵菲蝴蝶！（盧金足攝）

「傳承之美」藝術饗宴，透過物件串起過去、現在、未來，讓投資成為一種藝術的傳承。（盧金足攝）

國際知名的珠寶ANNA HU發表年度大作「茵菲蝴蝶」，飛進台灣大道上的豪宅「台中帝寶」。（盧金足攝）

ANNA HU研究出工藝的活動結構，讓指尖上的蝴蝶，在纖纖玉手的開合中隨之翩翩飛舞。（盧金足攝）

國際知名的珠寶ANNA HU發表年度新作「茵菲蝴蝶」，與「台中帝寶」聯手打造「傳承之美」藝術饗宴，創辦人Anna Hu以自己中文名字「茵菲」為靈感發想，強調家族精神的延續，透過物件串起過去、現在、未來，讓投資成為一種藝術傳承，豪宅與珠寶異業結合，發揮吸睛又吸金的加乘效果。

Anna Hu這位在美國接受教育的華裔國際珠寶藝術大師，受東西方哲學與美學的薰陶，創作獨一無二的珠寶作品，特別的是，Anna Hu花近半年時間研究出工藝的活動結構，讓指尖上的蝴蝶，在纖纖玉手的開合中跟著翩飛，也與興富發集團─潤隆建設在台中市7期的豪宅建案「台中帝寶」互相輝映。

這場令人驚艷的「傳家珠寶展」發表會，全場「嬌」點茵菲蝴蝶，「茵」代表芳草如茵的綠色，「菲」則是清新的芬芳，茵菲蝴蝶是珠寶藝術家Anna Hu對古代絲綢之路的迷戀，花費多時尋覓，終於與2顆來自土庫曼珍稀美麗的手工雕刻松綠石相遇。

此外，再以一顆3.5克拉晶瑩的黃鑽為主石，搭配彩色天然藍寶石、黃鑽、玫瑰式切工白鑽、圓形明亮式切工白鑽，以鈦金屬打造而成。

「靈感來自土庫曼斯坦的神秘魅力！」在Anna Hu想像中探索巨大的靈性、文化和自然之美，令人目不轉睛的美麗寶石，讓Anna Hu變成一隻金黃綠色的蝴蝶，翅膀穿過茂密的花叢，飛過綠色的草地，雨後露珠結晶，Anna Hu真情告白，「這也同時代表著ANNA HU品牌第11年的心境反映！」

擁有國際高知名度的Anna Hu，今年度新品之中，「大地舞蝶戒指」將對珠寶的熱愛與單傳的幸福感傳遞到全球的期望中，以5顆澳洲天然珍稀黑蛋白石的璀璨，結合輕巧卻堅硬的鈦金屬和硬度低的蛋白石，鑲嵌過程只許一次成功，技術層面備受挑戰，而其靈感充沛與精湛的鑲嵌工藝，與「台中帝寶」展現的品牌力，就是市場競爭力的最大賣點。

(中時 )