電子皮膚將可使義手變得有感覺

這隻義手的姆指上包覆的灰色層就是電子皮膚，電線連結到貼在經皮電路神經貼片上。(圖/霍普金斯大學)

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中時電子報

研究人員開發出了一種名為「電子真皮」(e-dermis)的新技術，可以使假手變得有觸覺。這是通過電子感應器來模仿身體神經訊號的傳導，傳達義手的觸覺與痛覺。

新阿特拉斯(new atlas)報導，這種電子皮膚是由纖維和橡膠組合，再將電子感應器嵌入其中，然後它不是把訊號用侵入的方式傳給使用者的神經，而是應用經皮神經電路刺激(transcutaneous electrical nerve stimulation,TENS)技術，將感覺訊息送給穿戴者的真實皮膚部分。也就是說，要是使用者失去手掌，那麼這個電子皮膚的訊號就是傳送到斷肢的截面處。

身障者在失去肢體的初期，常常還會感覺那部分還存在，這稱為「幻肢感覺」，而這種電子皮膚與傳導系統的搭配，他的幻肢感覺可以成為操作假手的方式。研究人員從腦電圖中證實，刺激電子皮膚能使受試者受到幻肢感覺。

參與試驗的尼許．塔克(Nitish Thakor)說：「這是第一次截肢者可以感覺到假手的觸覺，能夠使操作假手更為靈敏。能夠感覺到拾取的物品是圓的，還是尖銳的。」

一位不具名的志願者說：「這是多年以來，我重新感覺到我的手。」

目前，電子皮膚能檢測的感覺是觸覺與尖銳物體的痛覺，但將來還可以擴充到溫度感覺。這項技術除了幫助義肢使用者以外，還可以應用到手套與遠端遙技機械臂上，使工作者即使穿著厚重的防護手套，也能靈敏的感覺手上的小零件，這在未來更常見的太空工作必然有巨大的用處。

(中時電子報)

文章來源：Electronic skin lets any prosthesis feel touch and pain

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