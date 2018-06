2018年06月30日 22:45 中時電子報 吳玫穎

2015年港姐冠軍麥明詩,不僅外型亮眼,還有著劍橋大學法律系畢業的高學歷;不過一向高EQ的她,疑似受到直播走光事件心情大受影響,今(30日)更在社群網站崩潰寫下112字文章「我只希望做一個人」!

麥明詩日前直播炫琴藝,卻被發現疑似大走光,胸前露出可疑黑點,沒多久她也發現領口太低,試圖扣起扣子解救,並火速用手遮胸口,可惜一切為時已晚。事後,她更將影片刪除,令走光疑雲更為瘋傳。

然而她今日疑似心情為此大受打擊,在IG崩潰PO文,「我希望做一個藝人。一個可以掃街搭地鐵大口吃飯的藝人、一個可以穿泳衣但不是驗屍般剃到一條毛都沒有的藝人、一個可以好像正常女生玩交友app同異性flirt的藝人、一個可以嚎啕大哭開懷大笑的藝人、一個可以將精神放開活出充實自在人生的藝人。我只希望做一個人Please don't make me see myself as different.」。

