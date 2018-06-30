頂級香氛保養diptyque 為肌膚帶來奢華饗宴

2018年06月30日 23:18 中時 吳娮翎

diptyque玫瑰花瓣新生面膜情境圖。（diptyque提供）

diptyque玫瑰花瓣新生面膜（沉浸盈潤面膜）。（diptyque提供）

diptyque甦活潤澤膏100g，2300元。（diptyque提供）

頂級香氛保養品牌diptyque又有力作，祭出玫瑰花瓣新生面膜、甦活潤澤膏新品搶市，用巴洛克風格表現diptyque臉部及身體保養藝術。

diptyque以遠古傳統為靈感，採用發酵、蒸餾、浸泡等工序採集植物花瓣、葉片及種子中的珍貴精華，並將其融合於質地舒適的護膚產品中，令肌膚綻放動人魅力、展現自信光采。玫瑰花瓣新生面膜質地清新，注入野生紫羅蘭和芙蓉花精華，玫瑰和洋甘菊花瓣所組成天然花瓣面膜，同海絲佩拉蒂仙女們採用清澈泉水滋養肌膚的方式。

甦活潤澤膏，源自義大利西西里島卡塔尼亞的神奇配方，由Etna火山土壤滋養而成，獨具特色的濃郁香氣極具誘惑力。diptyque在此基調上加入柑橘、檸檬及甜橙元素，令質感細膩乾爽的乳霜更顯活力滋養，彷彿直接將果肉覆蓋於肌膚之上。diptyque海絲佩拉蒂花園的4款主題香氛有《橙花之水》、《海絲佩拉蒂》、《感官之水》、《東京》，創造出令人驚喜地平衡與調和，讓diptyque的夢幻花朵世界增添煥發活力。

(中時 )