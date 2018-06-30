台中筏子溪水暴漲 6人抓魚受困沙洲

警消到場發現受困民眾，漏夜正設法救援脫困。（陳世宗翻攝）

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中時
獲救的6名受困沙洲民眾中，有4名越南籍移工抓魚受困。（陳世宗翻攝）

中部地區30日傍晚起下起急驟雨，造成水位暴漲！2位台灣籍釣客與4位越南籍移工，在台中市南屯區筏子溪河濱公園附近抓魚，因傾盆大雨造成水位暴漲受困；台中市消防局獲報，出動各式救災（護）車及船艇共9輛、人員共34人，由第六大隊謝承達組長帶隊前往搶救。

警方表示，30日傍晚18時58分接獲報案，指在南屯區筏子溪河濱公園附近，有6人受困沙洲，目前水勢湍急無法自行上岸；警消派遣春社、西屯、南屯等分隊及第六大隊，出動各式救災(護)車及船艇共9輛、人員共34人前往搶救，於19時12分抵達現場。

警消指出，19時16分到場回報，發現受困民眾，正設法救援中。並發現受困者位於地勢較高的沙洲上，無立即危險；19時50分發現現場水勢湍急，需要水利局關閉農路水匣門，消防局即通報水利局；20時10分搜救人員已接觸受困民眾，想辦法協助脫困中。

警消人員於晚上20時41分起陸續協助6名受困民眾脱困。經調查6名受困民眾中，有2名為本國籍釣客、另4名越南籍移工在抓魚，均表示不需送醫；21時34分救援人員方收拾裝備人車返隊，警消如「及時雨」化解一場險遭滅頂的危機。

(中時 )

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