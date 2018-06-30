蔡依林熱跳閏蜜舞！結識李宇春全靠「二鍋頭」

2018年06月30日 23:02 中時 尤嬿妮

Jolin今晚現身李宇春北京演唱會。（凌時差提供）

Jolin昨和李宇春彩排演唱會。（翻攝蔡依林微博）

Jolin昨和李宇春彩排演唱會。（翻攝蔡依林微博）

蔡依林（Jolin）今晚現身好友李宇春的北京演唱會，兩人同台唱跳〈日不落〉、〈Play我呸〉及〈野蠻生長〉，一個帥氣、一個性感，瞬間引爆現場氣氛！其實Jolin與李宇春當年結緣過程相當有趣，全因「二鍋頭」培養出兩人好交情，而昨天彩排時，Jolin也趁空檔在後台牽著李宇春的手大跳閏蜜舞，顯見感情深厚。

Jolin於2014年錄製央視節目《中國正在聽》結識李宇春，前年Jolin在上海舉辦「Play」演唱會，首度邀李宇春同台大跳扇子舞，事後慶功宴兩人舉杯共飲，李宇春笑說：「我記得她突然開始喝二鍋頭，還跟我分析不同品牌二鍋頭的區別，我當下真是驚呆了，馬上就喜歡上這個人了！」李宇春原以為Jolin是公主型的嬌滴滴女生，沒想到喝起酒架勢十足。

Jolin不僅是唱跳歌后、時尚天后，近日還變身蛋糕界女強人，宣布她的蛋糕品牌「Your Majesty」（皇后陛下），將於中國移動旗下連鎖的「咪咕咖啡」店裡販售，有歌迷擔心她忙蛋糕事業會延宕新專輯發行，她經紀人王永良昨表示持續努力中，五月天阿信為Jolin寫的歌也已錄製完成，年底前發片進度正常。

(中時 )