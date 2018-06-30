遠離毒品舞動青春 圓林園晚會嗨翻

彰化縣副縣長林明裕（左三）、警察局長林順家（左一）與學校代表等人一同在台上宣示「我不吸毒，我就幸福」，期許青少年度過健康快樂又安全的暑假。（謝瓊雲攝）

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彰化縣警局也在場邊設了24個攤位進行動靜態的預防犯位與反毒宣導。（謝瓊雲攝）
台上演出熱力四射，現場氣氛嗨翻天。（謝瓊雲攝）
台上演出熱力四射，現場氣氛嗨翻天。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府30日晚間在員林市圓林園舉辦「遠離毒品─舞動青春」晚會，全縣25所高中職組隊發揮創意精彩演出，並藉由表演傳遞反毒、反黑、反霸凌觀念，副縣長林明裕與警察局長林順家、多位校長暨社團代表皆熱情參與晚會活動，現場熱力四射High翻天。

晚會活動進入第三年，延續前2年模式，由全縣高中職校互相推選代表組成晚會籌備委員會，從整體文宣設計、臉書社群經營宣傳、表演團體及現場主持，全由學生一手包辦。

林明裕指出，「我不吸毒，我就幸福」，呼籲大家給青少年朋友最多的關注，近日縣長魏明谷也在警察局長陪同下到縣內的KTV稽查，包含公安、消防等安全方面的稽查，就是要讓青少年在暑假期間到這些遊樂場所都能得到安全的保障。

他說，看到學生的戲劇表演，覺得很有創意；今年晚會在圓林園可說是首選，此處是滯洪池，具有排洪功能，平時更提供縣民休閒的場域，保障縣民的生命財產安全。

彰化縣警察局下午4點起也在現場展示警用大型重機及警察吉祥物大型公仔，並設攤進行預防犯罪宣導，包括靜態展示、闖關小遊戲，提供民眾友善校園及預防犯罪相關資訊，達到拒毒、反毒宣導效果。

另外，少年警察隊「警察伯伯們」也登台演自己，擔綱逮捕犯罪正義執法人員，增加表演節目的逼真度，晚會中播放彰化縣校外會製作的微電影「反毒追追追」，還發送2500支「手拍手」螢光棒，晚會氣氛熱烈。

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(中時 )

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