《全球星期人物》飆速衝破禁令 沙烏地美女賽車手阿錫兒

2018年07月01日 08:11 中時電子報 李靖棠

熱血沸騰的賽車場上，過去長年由男性賽車手佔主導的情況，在先前一級方程式（F1）法國大獎賽（French Grand Prix）賽道，迎來了一位女性選手。不過對她和她的國家而言，踏上賽道、坐上駕駛座和呼嘯於跑道上，又有另一層深刻的意義。她不是別人、她就是來自那個長年禁止女性開車的國家，該國首位女性賽車手阿錫兒（Aseel Al-Hamad）。

年輕的阿錫兒，擁有沙烏地阿法紹大學（Alfaisal University）企管碩士學位，也是一名10年資歷的室內設計師，2009年創立了自己的事務所IDEGREE DESIGN；更首位將法拉利跑車（Ferrari）進口至沙烏地阿拉伯的女性，從小熱愛賽車的她，雖然國家長年禁止，她仍將這項愛好與技能在海外發揚光大。開著她最喜愛的458 Spider超跑，征戰世界各地的賽道。

在雷諾車隊邀請下，阿錫兒成功完成兒時夢想，坐上F1賽車駕駛艙。（圖/路透社）

從小就熱愛賽車、阿錫兒卻受限於沙烏地法律，長年只能在海外飆速。（圖/路透社）

對賽車有極高熱情的阿錫兒，也是沙烏地賽車聯盟（Saudi Arabian Motorsport Federation）第一位女性成員，在沙烏地薩勒曼王儲（Mohammad bin Salman Al Saud）決定解除長期禁止女性開車的命令後，獲得雷諾車隊邀請，在法國賽道上、開著2012年名芬蘭賽車手雷克南（Kimi Raikkonen）在阿布達比（Abu Dhabi Grand Prix）奪冠的雷諾E20型賽車（Lotus Renault E20），為新一代的沙國女性跨出了一大步。

Saudi Arabian Aseel Al-Hamad, the first female member of the Saudi Arabian Motorsport Federation, to drive the @PaulRicardTrack, in the 2012 @RenaultSportF1 car today ahead of the #FrenchGP.

👉 https://t.co/tzyEzSfs7I#RSspirit #RACEday #SheDrives pic.twitter.com/N6WhhUpAWs — Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) 2018年6月24日

Today goes down in history, as the women of #SaudiArabia will start driving. Watch the video to see how I marked the occasion with @Jaguar and share your favourite driving memory using #WorldDrivingDay pic.twitter.com/u1LYxOn292 — ASEEL AL HAMAD (@ASEEL_ALHAMAD) 2018年6月23日

政治統治極端保守的沙烏地阿拉伯，對女性的限制可說是無孔不入，多年以來，女性無法自行開車上街，必須倚賴私人司機或男性親屬，造成她們的行動被高度拘束。在王儲新政改革計畫中，此一項在外界看來極不合理的禁令，已正式在本月24日宣告解除。沙烏地當地的駕訓班湧入大批女性考生，不少人都計畫著開車出門、旅遊、工作的生活。阿錫兒也不例外地，成為在解禁後首批取得駕照的沙烏地女性之一。

Riyadh ♥️ you look different from the driver's seat 🇸🇦 pic.twitter.com/Ki7Q10ZMmC — ASEEL AL HAMAD (@ASEEL_ALHAMAD) 2018年6月29日

#صباح_العربية pic.twitter.com/kJuiRw33xI — ASEEL AL HAMAD (@ASEEL_ALHAMAD) 2018年6月27日

完成自己從小的一級方程式賽車夢想後，阿錫兒在專訪中表示，自己非常感謝雷諾車隊，給了她這麼大的禮物，「我也希望，在禁令破解後，下一代的沙烏地女性能有人和我一樣，喜愛並投入賽車運動。不一定要成為車手，一場賽事中，工程師、技師、維護人員都是不可或缺的一塊，我相信，男性可以、女性朋友一定也能勝任這些職務！」

(中時電子報)