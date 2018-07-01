親綠學者也不看好！預言民進黨年底恐丟這6縣市

2018年07月01日 00:02 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

年底選戰逼近，日前前總統陳水扁透露民進黨恐丟4、5個縣市，「親綠學者」東華大學民族發展與社會工作系教授施正鋒則進一步預言，年底不只5都，民進黨有6縣市「岌岌可危」。

2014年地方首長選舉，全台22縣市中，綠營贏得13席，國民黨只拿到6席，無黨籍3席。前總統陳水扁18日在臉書「新勇哥物語」發文，直指年底選舉民進黨很可能丟掉4、5個縣市長，曾任蔡英文總統競選總部族群政見小組召集人、呂秀蓮政治顧問的施正鋒則大膽指出，宜蘭縣、彰化縣、嘉義市、澎湖縣、台中市及雲林縣選情告急。

據中評社報導，施正鋒點破2大「綠地變藍天」最明顯的縣市，他認為宜蘭縣國民黨參選人林姿妙選情「非常穩」，反之現任民進黨籍彰化縣長魏明谷表現「沒那麼亮眼」，加上彰化藍營整合兩大派系成功，彰化恐也會上演大翻盤。

嘉義市及澎湖縣也被施正鋒點名「危險了」，施指出嘉義市長涂醒哲稍微有點「爭議性」，澎湖縣部分則是軍公教警消人口比例達4成，而蔡政府年金改革方案與選民相悖，也可能阻礙民進黨籍澎湖縣長陳光復爭取連任。

至於民進黨還會丟掉哪個縣市？施正鋒說「最後一個可能是台中市或雲林縣」。空污議題是台中市長選舉藍綠攻防主軸，施正鋒提到，台中市長林佳龍是否會被市民以選票反撲，尚有待觀察；而雲林縣則因現任民進黨籍市長李進勇與綠委蘇治芬整合出現問題，為選情埋下變數。

(中時電子報)