理工女生千萬不能選這科！過來人：錢少還要聽黃色笑話

2018年07月01日 00:12 中時電子報 林毅

大家都知道，理工科的女生幾乎可說是「稀有生物」，但還是有少部分女生因為自身興趣而投入，一名高中應屆畢業的女網友就在PTT上面詢問，自己申請上了土木系，因此想請教學長姐們的甘苦談，沒想到底下清一色都勸她「別想不開」。

女網友表示，自己已經申請上了成功大學的土木系，但同時也上了電機，由於自己比較喜歡土木系，因此上來詢問土木系未來出社會後的工作機會與薪資行情，而且聽說土木系畢業後能考公職，雖然聽說工作情形很嚴苛，但還是對此有所憧憬，希望大家踴躍提供意見。

不過底下網友看到後，紛紛勸退原PO千萬不要想不開，「有電機就快選啊，傻傻的」、「請快點逃離土木」、「喜歡土木就選電機，雙修就好，不要專攻土木」、「科技業爆肝有錢，土木...唉」，更有學長出來說「我只有聽過土木轉電機，沒聽過電機轉土木」、「土木系路過，第一年班上有四個女生，隔年全跑光」。

許多人也幫忙分析，表示：「不是歧視，但土木真的比較適合男生，工地的環境真的不推薦女生去」、「女生念土木只有考公職的出路，其他不適合」、「工地要跟工人搏感情，還要忍受黃色笑話、風吹雨淋、尿騷味，妳有覺悟嗎」、「土木公職也很慘，大部分都屎缺」、「錢拿得比男生少」、「聚餐喝酒時開黃腔性騷擾樣樣來妳OK嗎？不是說其他行業沒有，但土木請多三思」。

(中時電子報)