台灣大道新地標台中帝寶打造國際級豪宅

2018年07月01日 03:46 中時 盧金足

豪宅設計師十邑王勝正規畫茶席專區，是主人以茶會友及自己沈澱的空間。（盧金足攝）

「台中帝寶」提供試住體驗，可以在總裁行館享受專屬私廚鐵板燒上菜。（盧金足攝）

「台中帝寶」總裁行館擁有豪華宴會廳，規畫家族休憩或私人聯誼不相打擾。（盧金足攝）

「台中帝寶」以「感性之環、圓繫幸福」為名的作品，水景噴泉象徵永恆情誼。（圖／興富發集團提供）

「台中帝寶」35樓220坪的總裁行館，是豪宅設計師是王勝正的精彩力作。（盧金足攝）

波斯灣泳池讓住戶回家像度假。（圖／興富發集團提供）

盧金足／台中報導

台中市七期豪宅聚落再現新地標！位在台灣大道的「台中帝寶」，與台中市府新市政大樓並列，左擁萬坪秋紅谷生態公園、右抱新光三越商圈，緊臨台中國家歌劇院，台灣大道燙金門牌及全面抗震工法，內外都達到最高規格等級，為台中企業主量身打造的220坪總裁行館，獲很多傳產大老闆、台商青睞。

興富發集團-潤隆建設，台中帝寶銷售團隊專案 張瀚升指出，「台中帝寶」每周賞屋約十幾組，最近有保留一層的VIP，近期入住的客層多是中彰投的傳產老闆，正值企業版圖擴張及第二代接班的契機，傳產總部門面、二代居住空間都需要同步升級。

「集中選擇在台中市政特區置產投資！」興富發集團表示，「台中帝寶」地段相當保值，室內規畫90坪起跳，符合高階客層現階段需求，商辦、住宅一起評估是當前置產的新趨勢

，「台中帝寶」也因頂級客層互相邀約、試住體驗，成功擄獲多商端客源的心。

最近受惠於房市回穩，豪宅銷售量有微幅增加趨勢，興富發攜手宏泰人壽、甲山林三強聯手「台中帝寶」，提供頂級豪宅服務、管理物業、建築設計及工法等，加上位在中七期最精華的地段，房價最具抗跌及漲升力道。

國際級豪宅「台中帝寶」四面為正面美學精雕，立體深長窗

，黃金比例弧線共構，簡單沒有過多裝飾的沉穩內斂，全棟花崗石材，由144年精工實力的日商華大成責任施工、新日鐵制震、預鑄外牆工法，複合式鋼骨結構，全面抗震，首重建築安全，讓購屋者住得安心。

興富發集團-潤隆建設副總邱秉澤強調，「台中帝寶」請出國際知名地標團隊P&T規畫設計，大手筆制震裝置高達134支新日鐵UBB（UnBonded Brace）阻尼器，可以減震降低室內的損害。

整體公設從門廳、泳池、LOUNGE、多功能宴會廳、到135公尺之上的頂樓SKY BAR，力邀豪宅設計師十邑王勝正操刀，35樓220坪的總裁行館，為王勝正的精彩力作。

「台中大肚山的風景就是家的窗景！」王勝正說，「台中帝寶」得天獨厚的條件，住戶可以享受綠地、林蔭、大道，山巒在眼前，坐看雲起時的美好景緻，「感受到總裁生活的愜意、人生的好風景」，為事業打拚，給自己最好的回饋。

「台中帝寶」採用德製BIFFAR精工打造的雙獨立大門，讓家族休憩或私人聯誼不相打擾，契合多重生活場景的公私領域獨立動線，總裁行館設計專屬專用的KTV包廂、茶席專區、鐵板廚藝、Casino，展現金字塔客層的品味。

此外，由台灣大道20米退縮的迎賓迴車道直抵家門，迎接主人的亮點，為姜憲明、陳麗杏伉儷的作品「感性之環、圓繫幸福」，水景噴泉象徵永恆情誼，樟樹香氣，櫸木色彩變化

，肖楠芬多精，為台灣大道樹立建築標竿。

興富發強調，建築規畫理念兼顧居住舒適、安全及降低環境衝擊等永續概念，著重節能，以高效率建築外殼設計，低輻射節能玻璃、節能照明系統、節能空調系統；還以動力、水位遠端監控設備、發展智慧家庭系統，採用低逸散性綠建材

、無毒塗料，打造健康豪宅。

(中時 )