世足》重振法國聲威 「拿破崙」帶著足球軍反攻俄羅斯

2018年07月01日 02:17 中時 陳志祥

聽！「拿破崙」吹起號角，再度領軍反攻俄羅斯了！

冠軍呼聲高的法國在本屆16強賽出戰上屆亞軍阿根廷，由「足球拿破崙」德尚（Didier Deschamps）帶領的法國隊被看好奪冠大熱門，法國沒有步上「德國坦克」的舛運，葬身喀山球場，法國以4比3勝出、搶進8強，「足球拿破崙」與他的足球大軍能否攻進莫斯科？全球矚目。

1812年法皇拿破崙率領67萬說著10幾種語言的大軍攻入俄羅斯，俄國採取堅壁清野戰術，拿破崙雖然攻進莫斯科，但士兵死傷逾44萬人，加上天氣轉冷，最後拿破崙不得不撤軍，回到法國的只有2萬多人。

很多人認為拿破崙是矮子，在法國人眼中，拿破崙是最佳的軍事家，所以足球界表現奇才的球星都叫「足球拿破崙」，之前是傳奇球星科帕（Raymond Kopa）、普拉蒂尼，現在由德尚接棒傳襲「足球拿破崙」封號。

2012年接掌法國國家隊的德尚是近年法國最具領導風範的總教練，他身高不高卻眼神烔烔，並以豐富的戰功樹立威嚴，他本身是1998年法國拿下世足賽冠軍的參賽球員，隨後又在歐洲國家盃拚下冠軍，他當上教練後也帶出好風評與戰績，拚出2016歐洲國家盃亞軍，重振法軍聲威。

德尚整頓的法國隊給人耳目一新的感受，團隊凝聚力大為提升，一改之前喜歡內訌的浪漫氣氛，所以德尚重新打造「新世代」的法國隊，戰力大增，讓各國不敢再輕視，有人說，法國隊唯一的明星就是「足球拿破崙」尚德。

德尚以球員身分出賽103場、教練身分帶隊79場，但是本屆世足賽16強賽的法國與阿根廷之戰，竟是德尚第1次對上阿根廷，兩隊過去對陣11次，法國僅獲2勝，這次德尚沒吃敗仗，他帶領法國足球軍攻回俄羅斯，目標也是莫斯科封王，帶回豐富戰利品，不想步上法皇鎩羽而歸的後塵！

(中時 )