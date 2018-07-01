暑期青春專案啟動 台南市凌晨發動跨局處聯合稽查青少年易出入場所

台南市警局副局長李政曉（右邊拿麥克風者）指示青春專案的重點工作。（程炳璋攝）

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警方在酒店前集結，再進入盤查。（程炳璋攝）

暑假開始，青少年暑期安全成關注焦點，臺南市政府警察局跨局處實施「107年青春專案首次聯合稽查」勤務，針對青少年易涉足的不當場所實施臨檢勤務，市區警方30日深夜11時30分在台南市警4分局勤教後出勤，全台南漏夜大臨檢。

這場大型市區臨檢勤務晚間展開，結合市府工務局、教育局、消防局、社會局、勞工局、經發局、都發局、衛生局、警察局等各局處及校外會、監理站等各單位實施，專案人員連夜針對網咖、保齡球館、撞球館、KTV及電影院等場所，加強檢查公安設備。

台南市警察局副局長李政曉囑咐警察同仁，近期台南市的娃娃機案件增多，包括毀損、竊盜與妨害安寧等，這些地方也是青少年的聚集場合，警方應針對娃娃機業者加強清查、巡邏。

安平區警方全部出動，整夜臨檢轄區幾處重大不良場所，包括MUSE夜店、沐夏美容護膚、品宴庭園餐廳(BMW表演秀)、香格餐廳(春天視廳歌唱)、臺南大舞廳，過去屢有民眾投訴有酒醉鬧事、妨害安寧、營業項目不符、甚有色情營業等情事。台南市警4分局長蔡進閱展現鐵腕，親自領軍到各處店家逐一盤查。

蔡進閱表示，MUSE夜店及沐夏美容護膚在去年底及今年初因客人數減少而自行停業；品宴庭園餐廳（BMW表演秀）、香格餐廳（春天視廳歌唱）及臺南大舞廳等3間，分別以違反建築法、室內裝修不符、有違公共安全、違反土地分區使用等情況，要求限期改善或勒令停業等處分。

安平區內的金府城KTV在今年上半年，多次因酒客、青少年打架鬥毆事件登上媒體版面，甚而有容留未成年少女，進而引起跳樓案件，長期治安事件頻傳，警方加強防制取締後，近期才將事件壓制，店家未再發生重大聚眾鬥毆事件。

(中時 )

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