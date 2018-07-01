潮州分局協同屏東地檢署 辦理「社區反賄毒、屏安更幸福」座談會

潮州分局協同屏東地檢署辦理「社區反賄毒、屏安更幸福」座談會。（潮州警分局提供）

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潮州分局協同屏東地檢署辦理「社區反賄毒、屏安更幸福」座談會。（潮州警分局提供）

屏東縣潮州警分局29日晚上‪19時‬在新來義部落活動中心舉辦社區反賄、反毒屏安更幸福治安座談會，邀請屏東地方檢察署主任檢察官顏偉哲到場宣導反賄選，潮州警分局也在會中倡導【反賄選、要檢舉、賺獎金】及【建置社區反毒網】，希望全民攜手「反毒、反賄選」，建立優質、乾淨的生活環境。為鼓勵民眾參與此次盛會，潮警分局聯合志工中隊長李慧華贈與沐浴洗髮用品組，共吸引了200位民眾參與，現場氣氛熱鬧滾滾。

主任檢察官顏偉哲表示，今年‪11月24日‬將舉行全國性地方行政首長及地方民意代表的「五合一選舉」， 區域內將舉行縣長、縣議員及里長選舉，因範圍大而且候選人眾多，為嚴密防範金錢、暴力以及各種變相賄選方式介入選舉，屏東地方檢察署「積極查賄、壓制暴力及全面反賄選」三大工作目標及「公正、嚴密、迅速」三大原則，徹底淨化選風，將積極偵辦賄選及暴力選舉案件，維護不受任何金錢、暴力介入的乾淨選舉環境，讓候選人能打一場乾淨公平的選戰。

開場藉以與民眾互動遊戲及多元預防犯罪宣導方式帶動現場氣氛，讓社區民眾知道毒品危害身體，及吸毒可能產生的不良後果，絕對不能接受誘惑；將正確及有效的防毒、拒毒、緝毒、戒毒技巧傳達給民眾，讓反毒意識深植於民心，為社會營造一個清新健康的環境。藉由與地方首長、家長代表、民意代表、地方士紳及社區里民面對面座談的方式交換意見，傾聽多元化的之聲音，落實推動「全面打擊詐騙、預防毒品犯罪」理念，並建立執法部門與民眾的聯繫管道，提升民眾預防犯罪之警覺，間接保障民眾生命財產安全。

潮州分局長楊峰明指出為傾聽民眾聲音，並對民眾反賄、反毒策略建言積極回應，以強化防範犯罪，故辦理此次社區反賄、反毒  屏安更幸福治安座談會。感謝來義鄉鄉長、地方民意代表及各位鄉親百忙撥冗與會，警察工作是夜以繼日從不打烊，「警力有限、民力無窮」，治安工作是仰賴警方與民眾同心協力來維護，事前預防與迅速破案才是維護治安的不二法門。

另外「107年暑假保護青少年-青春專案」於6月1日零時起‪至8月31日‬24時止，以防制少年涉毒及販(運)毒、防制少年被吸收加入幫派、防制少年參與詐欺集團、防制少年被利用從事色情行業等四大主軸保護青少年快樂放暑假。

(中時 )

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