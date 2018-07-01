tigerrun來了 台灣虎航邀大家跑進臺北市立動物園拿獎品

2018年07月01日 03:46 工商 張佩芬

自2015年起，台灣虎航於高雄夢時代廣場前舉辦第一屆tigerrun虎潮路跑吸引近萬人齊聚後，每年話題性十足的路跑，都吸引了近六千人參與。今年第四度於9月歡慶開航四週年之際，舉辦tigerrun4，邀大家跑進台北市立動物園拿獎品。

台灣虎航自2015年開始，參與臺北市立動物園動物認養計畫並順應國際生態保育趨勢，本次更將路跑活動直接舉辦在臺北市立動物園內，期待能藉由此場活動，呼籲社會大眾能一同重視老虎，並喚起對於其他瀕危貓科動物的保育及生存問題。

為此，今年的路跑主題也訂為「台灣虎航之虎妝路跑：tigerrun4」，邀請跑者們用創意打造出獨一無二、屬於自己的老虎造型。本次路跑活動前，也將舉辦「我的虎妝最有戲」線上前導活動，跑者們可以將自己的虎模虎樣造型拍照上傳至活動網頁，獲選最高票的優勝者，可以獲得今年路跑免費名額5名及台灣虎航提供的免費機票1張。

今年的tigerrun4將於9月16日於臺北市立動物園舉辦，並將路線規劃為兩個組別，分別為挑戰12公里組及歡樂4公里組，讓跑者的選擇更多元，同時提供給跑者的回饋禮更兼具了高CP值、高實用性，報名禮包含紀念衫、旅行收納包、運動旅行環保折疊杯、完賽獎牌、限量紋身貼紙等。

除此之外，凡是有報名的跑者們，活動當天皆可憑號碼布免費進出動物園，更有機票優惠折價券直接拿，越早報名的朋友們，最高可獲新台幣2,000元的機票優惠折價券，人人都有獎，直至報名額滿為止。活動當天，現場還將加碼抽出100張台灣虎航指定航點來回免費機票，係屬今夏最吸睛、CP值最高的主題路跑。

2018年7月3日中午12:00開放報名，可上活動網站查詢活動相關資訊，名額有限好康再加碼，千萬別錯過。更多活動詳情，請鎖定台灣虎航官網(www.tigerairtw.com)或台灣虎航之虎妝路跑粉絲專頁(www.facebook.com/TigerrunTW)，以獲得第一手消息；其它活動詳情，請至台灣虎航官方粉絲專頁(www.facebook.com/TigerairTaiwan)查看。

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