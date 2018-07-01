全國文化資產會議在新竹！古蹟香山火車站入議題

2018年07月01日 03:33 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

古蹟該如何維護呢？新竹的香山火車站、日本海軍第六燃料廠要如何保存古色古香，也讓其延續價值讓後代知道？

「2018全國文化資產會議」第六場分區論壇新竹場於30日新竹市影像博物館舉辦，參與者涵括新竹縣市及雲林縣政府代表、新竹市民、古蹟歷史建築管理人、學者專家、地方文史及文資保存團體等，從城市文化治理角度切入，廣泛進行意見交流。

分區論壇現場發言內容多元精彩，包括文資保存與當代社會生活的連結、文化資產人才培育、私有文資獎勵與補償、文資保存與都市計畫之調合、民俗與傳統藝術教育納入國教大綱以傳承紮根、文資行政機關組織再造及橫向跨局處協調合作等。

與會者另就暫定古蹟太原第拆除事件、市定古蹟淨業院指定、市定古蹟周益記所有權人自費修復案例、新竹舊城區老屋活化再生利用、香山火車站、日本海軍第六燃料廠、北管音樂保存等議題提出建言，顯現與會者對文化資產的熱愛與期待。

新竹市文化局副局長李欣耀表示，新竹市擁有60多處有形文資，尚包括玻璃技藝、木雕、漆藝等重要無形文資，是城市豐富的歷史記憶與文化特色，亦同步重視舊城區如何再復興之議題。新竹縣文化局副局長周秋堯指出，縣府願意誠實面對衝突與爭議，期待公私部門跨界合作，共同維護文化資產。

文化部文化資產局局長施國隆表示，首先在執行面，中央將發行政指導函予各縣市，要求落實文資審議應通知所有人、使用人與管理人等利害關係人之規定，針對地方經費及人力不足現況，中央不僅挹注縣市經費成立文資專責機構，也協助設置巡邏箱加強文資防災守護。其次，105年新修正文資法已參酌國際相關憲章，納入文化資產價值優先保存之原則，已研擬文資保存維護準則，俾落實於文資保存修復工作之中。

其三，完整建構文資保存技術與人才育成體系，包括行政、修復等專業人才。最後，辦理全國文化資產會議旨在建立開放溝通的平台，蒐集各界建言並凝聚共識，未來將從法規、行政與制度面予以改善，特別感謝地方文化行政者出席發聲，表達第一線實務操作之困難，期盼在民間與公部門齊心協力之下，為台灣文化資產創造更優質環境。

全國文化資產會議分區論壇第七場7月7日即將於花蓮文化創意產業園區召開，歡迎踴躍報名。

(中時電子報)