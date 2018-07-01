世足》卡瓦尼梅開二度 烏拉圭也送C羅回家

2018年07月01日 04:15 中時電子報 陳志祥 ／綜合報導 ／綜合報導

2018俄羅斯世足賽16強第2戰烏拉圭與葡萄牙之戰，烏拉圭前鋒卡瓦尼個人獨進2球，掃除「順風球王」的封號，力助烏拉圭以2比1淘汰葡萄牙，成為第1支晉級8強的南美球隊，葡萄牙巨星C羅孤掌難鳴，黯然謝幕。

烏拉圭與葡萄牙都是排出「4-4-2」陣法，蘇瓦雷斯、卡瓦尼對決C羅、奎德斯，此役是C羅在世足賽與歐洲國家盃第38場出賽，追平紀錄。C 羅也在開場第6分鐘站乘機在禁區前率先起腳射門，可惜被守門員抱住。

開賽第7分鐘烏拉圭前鋒雙箭頭上演漂亮長傳快攻，先是卡瓦尼長傳左線蘇瓦雷斯，自己再快奔球門，蘇瓦雷斯再把球踢向球門右柱，卡瓦尼躍起頭槌，球應聲破網，烏拉圭首開紀錄。

這記進球的速度快、三角傳球距離遠而準確，讓球迷大開眼界，正如迅雷不及掩耳，烏拉圭快速的攻防方式，使得葡軍老教頭桑托斯在場邊不斷提醒球員拿出專注力對付。

此役在俄羅斯南邊索契出賽，晚上氣溫還有27度，烏拉圭展開全場快速攻守的陣勢，攻擊利用左、右兩路迅速傳球，拉開葡軍球員找空檔起腳，而防守則採取緊縮中路的策略、固守球門，迫使葡萄牙前鋒、中場難以策應，攻擊力度施展不開。

葡萄牙後衛佩佩（中）下半場頭槌破門一度扳平。（路透）

下半場葡萄牙攻勢加多，比賽第55分鐘葡萄牙開一記短角球，再吊進球門，使得烏拉圭重兵固守C羅，卻讓佩佩在亂軍中找到機會頭槌，球順利破網，葡軍扳回1比1；不過，葡萄牙高興不久，佩佩隨即出現失誤壞了大事。

卡瓦尼（右）在禁區邊緣第一時間以右腳內側搓射打入遠腳，替烏拉圭攻入致勝球。（路透）

比賽第62分鐘佩佩想要頂頭化解烏拉圭的攻勢，結果他往後頂到烏拉圭球員腳下、再傳給卡瓦尼掃射，強勁飛球直射門內，卡瓦尼踢進單場第2球、也是本屆個人第3球，並且洗刷踢「順風球」的污名。不過，他在第71分鐘因傷退場。

烏拉圭在2010年世足賽拿到第4名，本屆已經進前八強，有機會再爭取佳績，而下屆世足賽在卡達舉行，那時葡軍C羅已經37歲，他還會是葡軍戰將？值得繼續觀察。

(中時電子報)