7／1三大報頭條要聞

2018年07月01日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●台灣中、南部旅遊人次直直落！過去觀光客最愛的南投、高雄、屏東等縣市，去年旅遊人次較前年皆下跌逾百萬。業者嘆，面對陸客不來、年改、新南向失衡等衝擊，今年市場實在無法樂觀。

●俄羅斯世足賽16強淘汰賽6月30日由「高盧雄雞」法國vs.「藍白軍團」阿根廷揭開序幕，阿根廷隊長梅西被法國守死，僅靠一次射門打到隊友折射入網，變成幸運助攻，年僅19歲的邊鋒姆巴佩則展現青春速度，先於開賽11分鐘製造12碼球，又在第64、68分鐘連進兩球，幫助法國以4比3淘汰上屆亞軍阿根廷，率先挺進8強。

●鳳梨生產過剩，造成價格低落，台東縣長黃健庭6月初赴大陸尋求銷售管道，在縣府媒合下，大陸無錫、廈門承諾採購台東鳳梨，其中，無錫市由海峽兩岸交流促進會委託台灣貿易商，以每公斤25元「友善採購」，比目前國內收購價高出1倍，第1批約16.8噸昨天裝櫃啟航。

●「美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國務院要求派遣美國陸戰隊駐守AIT。北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣表示，AIT以前就有美國海軍陸戰隊駐守，但是向來低調行事，現在大動作昭告天下，將對北京造成衝擊和壓力。他指出，美國若撕毀一中底線，大陸將不惜代價予以回擊。

◎旺報

●世界盃進入16強廝殺，兩岸多位明星球迷也一一現身，以不同方式為支持球隊加油，陳奕迅、譚詠麟、吳秀波、吉克逸和母親、朗朗與媽媽等人都親赴俄羅斯觀戰；JJ林俊傑、鄧紫棋等人則是一收工就趕著回家或飯店看球賽，JJ還把粉絲見面會現場布置成世界盃球場。

●美國頻打「台灣牌」之際，蔡英文政府「聯美制中」策略也有升級趨勢，海基會前副董事長馬紹章以美中台互動歷史提出警告，當中美關係越敵對，台灣愈可能被出賣，就像美前總統尼克森出賣台灣時，中美關係也是敵對；反之，當中美關係穩定，台海反而安定。他直言，台灣已被賣過一次，要擺脫「籌碼化」危機，只有兩岸關係和緩，台灣才不會被二次出賣。

●中美經貿磋商4日於北京落幕後，兩方持續熱線。中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪5日晚間，應約與新任美國國務卿蓬佩奧通電話，雙方表示將就經貿等有關問題保持密切溝通。大陸學者包承柯認為，過程中雖不免有紛擾產生，但雙方後續經貿談判將逐漸限縮，往兩國能夠「自己小範圍解決」、「細水長流慢慢談」的方向前進，因為中美都清楚，經貿磋商不能談崩，且若因此影響全球供應鏈，也會自損。

●在世界盃小組賽事結束前，日本與波蘭兩隊打「默契球」取得晉級，之前南韓隊在補時以2：0取勝德國隊的兩件事，在中國媒體及球迷們眼裡，一邊倒的不是為南韓隊歷史性一戰叫好，反而是發出很多南韓踢球太醜陋的嘲罵，對日本晉級中國的媒體，也幾乎一邊倒地在嘲諷日本隊。

◎工商時報

●美國持續升息，加上台股七月起步入除權息旺季，高殖利率題材再度成為市場焦點。包括台塑化、華榮、力麗等七月初即將除息，高現金殖利率加上業績突出，可望吸引買盤進駐，除息、填息行情值得期待。

●為增加餐飲營收並擴大營運動能，股票上市的晶華國際酒店、六福旅遊集團、寒舍餐旅集團及國賓飯店集團，今年起紛紛推出各類銷售時間較長的「長銷型食品」，並積極搶進館外零售通路銷售，期能在「節慶型商品」與「伴手禮」之外擴大銷售打擊面，全面「開源」增加收入。

●漲價概念股躍居上半年盤面主流，國巨躍居股后魅力難擋，成為投信重倉布局焦點，股價在5月狂飆逾5成，帶動基金投資金額突破百億規模達135億元新高，是股王大立光的近3倍。

●美國總統川普施壓友邦停止進口伊朗原油，加上利比亞等產區供油受阻，抵銷油國組織增產對價格的壓力，國際油價上周五再創收盤新高，連第4天收漲，連帶周線、月線、季線、半年線全面收紅，紐約期油今年來累漲逾20％。據路透對分析師的調訪顯示，油市供給不穩與油國增產幅度趕不上需求，油價下半年依然看漲。

(中時電子報)