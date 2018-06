空姐臉書再回應 粉絲應援「加油要撐住」

2018年07月01日 08:01 中時電子報 余弦妙 /綜合報導 /綜合報導

連日來,網紅空姐偷吃事件越演越烈,張姓空姐被唐姓丈夫踢爆把小王帶回家,甚至在兒子的床上「做那檔事」,讓眾多網友也開始關注,日前空姐張比比再日發當下把臉書關閉,就在昨晚再度開起臉書,並貼文表示「自己會變得更堅強」,底下留言就有她的粉絲為她加油。

張比比今晨在自己的臉書上貼出「You can break down a WOMAN temporarily but a real WOMAN will always pick up the pieces, rebuild HERSELF , and come back STRONGER than ever」這段話大意是說「你可以暫時擊垮一個女人,但一個真正的女人總是可以重拾自我,然後比以前更堅強」

她的PO文底下有許多粉絲為她加油「加油,堅強!」、「加油要撐住阿」、「加油 撐住。會過去的」、「 要堅強點哦,加油,很多人都會支持妳的」、「加油!為了小孩!絕對不能倒下!」。不過也有許多網友狂噓「講那麼多,但是u r not a real woman」、「別再外遇了 不然會毀了另一半的安全感」、「真正的女人就是要帶小王在自己兒子床上打砲!」、「下次重新站起來 再去外遇下一個嗎?」。

