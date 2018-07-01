空姐臉書再回應 粉絲應援「加油要撐住」

空姐再度回應。(圖/翻攝自Qbee張比比臉書)

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中時電子報
／綜合報導
空姐再自己臉書上貼出這張圖。(圖/翻攝自Qbee張比比臉書)

連日來，網紅空姐偷吃事件越演越烈，張姓空姐被唐姓丈夫踢爆把小王帶回家，甚至在兒子的床上「做那檔事」，讓眾多網友也開始關注，日前空姐張比比再日發當下把臉書關閉，就在昨晚再度開起臉書，並貼文表示「自己會變得更堅強」，底下留言就有她的粉絲為她加油。

張比比今晨在自己的臉書上貼出「You can break down a WOMAN temporarily but a real WOMAN will always pick up the pieces, rebuild HERSELF , and come back STRONGER than ever」這段話大意是說「你可以暫時擊垮一個女人，但一個真正的女人總是可以重拾自我，然後比以前更堅強」

她的PO文底下有許多粉絲為她加油「加油，堅強！」、「加油要撐住阿」、「加油 撐住。會過去的」、「 要堅強點哦，加油，很多人都會支持妳的」、「加油！為了小孩！絕對不能倒下！」。不過也有許多網友狂噓「講那麼多，但是u r not a real woman」、「別再外遇了 不然會毀了另一半的安全感」、「真正的女人就是要帶小王在自己兒子床上打砲！」、「下次重新站起來 再去外遇下一個嗎？」。

(中時電子報)

文章來源：Qbee張比比 臉書

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