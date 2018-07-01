報好康》新北市府提供免費造林綠化苗木

2018年07月01日 08:01 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

用綠化、植物讓我們生態更美麗！空氣更好！森林是永續再生的綠色資源，可以冷卻空氣、幫助緩解氣候變化；生活周遭綠地的草花灌木，不但怡情養性，也對環保有莫大助益，使都會地區成為更健康、更舒適的場所。市府農業局自107年7月至9月開放免費造林及綠美化苗木申請，歡迎大家踴躍參與新北市的造林及環境綠美化工作，讓新北這個家園成為更適宜居住的城市。

農業局表示，凡持有新北市土地需要造林的民眾，自107年7月1日至9月30日，只要備齊身分證正反面影本、土地合法使用證明、土地現況照片等資料，即可向土地所在地之區公所申辦（配撥時間為108年1月至3月）。造林地點倘位於一般平地或山坡地，可申請栽植楓香、茄苳、台灣櫸、樟樹、大葉桃花心木、台灣欒樹等有助於防砂固土的景觀樹種，位於沿海地區的土地，可以申請栽植毛柿、福木、水黃皮等防風功能良好、耐鹽耐旱的樹種。詳細資訊可上農業局網站「重要公告」查詢。

另各機關、學校、社區管理委員會、里辦公處及公司行號如需進行環境綠美化，自107年7月2日至9月28日可逕向市府綠美化環境景觀處申辦（配撥時間為107年10月至12月）。市府兩座直營苗圃「石碇小格頭苗圃」及「三峽大埔苗圃」每年備有約30萬株，種類達50餘種的草花灌木提供環境綠美化工作，其中包括頗受歡迎的香草植物如芳香萬壽菊、薄荷及薰衣草等，以及庭園常見灌木如桂花、金露花、杜鵑及七里香等，相關申請資訊及苗木申請表單請至綠美化環境景觀處網站「布告欄-下載專區」查詢。

(中時電子報)