紙風車劇團西屯公演為暑假揭序幕 逾5000人同樂

2018年07月01日 08:23 中時 陳世宗

台中市長林佳龍以及教育局長彭富源特別出席宣傳花博活動，與數千親子一起迎接歡樂暑假的到來。（陳世宗攝）

立法委員張廖萬堅長期推動培養孩童文化藝術氣息，30日晚上邀請到人氣劇團紙風車到台中演出。（陳世宗攝）

立法委員張廖萬堅長期推動培養孩童文化藝術氣息，昨日晚上邀請到人氣劇團紙風車，於西屯區老虎城旁空地演出「紙風車的魔法書」；適逢暑假首週末，吸引滿場逾5000人親子共同參與。台中市長林佳龍以及教育局長彭富源特別出席宣傳花博活動，與數千親子一起迎接歡樂暑假的到來。

「紙風車的魔法書」由紙風車的原創角色巫婆，串起巫婆之舞、兵馬俑、動物運動大賽、招財貓報恩、黑光劇等5個故事的橋樑，多元的演出形式從生活中取材；將藝術形式的多元性、創意性，轉化成魔法世界的無窮想像。劇中故事溫馨又勵志隱含著簡單的人生哲理，讓孩子學會珍惜。

立委張廖萬堅說，多年來他陸續號召募集萬冊圖書廣贈國中小、舉辦世界書香日陸爸爸説演故事活動、兒童劇團校園巡演、聖誕音樂會等親子活動；希望透過簡單易懂文化藝術表演活動，讓孩童可以從中學習、培養藝術氣息，對藝術教育和表演藝術的幫助有潛移默化的提升，也讓家長多多陪伴孩子透過觀賞演出活動，留下親子之間最美好的回憶。

主辦單位陽光城市發展協會執行長林祈烽表示，近年來該會推動系列文化藝術親子活動，反應熱烈也深受喜愛，透過兒童戲劇的表演，讓孩子有更豐富的視野及想像力，透過大型表演藝術的觀賞，剌激孩子的眼界與創意想像。

紙風車劇團成立於1992年，以製作富有創造性的原創作品，推動國內兒童戲劇多元化、精緻化發展為目標。並在2013年1月12日正式啟動紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程，追求文化與藝術的平權，目前已走過240個鄉鎮，約有595,210人看過演出，希望做到台灣的每一個孩子都看兒童劇為止。

(中時 )