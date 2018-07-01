世足》阿根廷教頭：我們已盡力支援梅西

2018年07月01日 08:10 中時電子報 盧品青

阿根廷教練桑保利(左)與裁判交談。(美聯社)

阿根廷前鋒梅西(Lionel Messi)最後一次世足賽飲恨於16強，被法國以4比3淘汰。教頭桑保利(Jorge Sampaoli)賽後說他既失望又挫折，他已經盡力把全隊的重心都放在支援梅西一個人了。桑保利自認不會被這場敗仗打倒，也沒有考慮辭職。

桑保利說：「我們有世界上最強的球員，並挑選合適的人選去全力支援他，設法把他擺在得分的位置，這是別隊沒有的優勢。」

梅西對戰法國時被擺在他熟悉的「False 9」位置，也就是扮演攻擊中場的箭頭，但不知為何他無法融入阿根廷的進攻系統。

桑保利說：「我們用盡辦法就是要讓梅西發揮戰力，我們不是每次都能做到，但我知道球員們都很努力。所以我不想再談其他方面的分析。」他避談的可能就是阿根廷的防守很爛，不得不把原本的3後衛防線改為4後衛。

法國教頭德尚(Didier Deschamps)賽後表示：「阿根廷只能攻不能守，其實我們應該可以踢進更多球的。阿根廷的持球比率很高也沒什麼用，大部分的時間他們只是把球給4個後衛傳來傳去，對我們威脅不大。」

儘管遭受媒體圍剿，桑保利好像沒有要下台的意思。「現在不是談論辭職的時候，而且我討厭失敗這個字眼，我會說這是挫折；這些挫折會讓我以後成為更強壯更優秀的教練。」

(中時電子報)