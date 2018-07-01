私生子生母身分曝光 黃秋生曾被她打到濺血

黃秋生爆有私生子，生母是港星岑建勲的外甥女。(圖／翻攝自東網)

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中時電子報
／綜合報導

香港影帝黃秋生日前爆出有個20歲私生子William，他事後大方承認，甚至老婆吳惠貞早知情，他也有盡到父親責任照顧兒子，至於為什麼現在才爆出，有傳是孩子的媽Joyce不滿他決定將生活費直接匯給兒子，才決定公開把事情鬧大，隨著風波越演越烈，外界也開始好奇孩子的媽身分，原來她是港星岑建勲的外甥女。

Joyce在17歲時戀上黃秋生，兩人交往10年，並生下一子William，在兒子2歲時，Joyce和黃秋生分手，就帶著William去英國，多年來黃秋生都有盡到照顧責任，在英國買房送她們，生活費和教育費都是他出，不時會和William團聚，也會安排老婆吳惠貞和兒子餐敘，父子感情很好，因此他有個私生子其實在朋友圈是公開的祕密。

不過Joyce似乎變本加厲，將兒子當作提款卡，不斷要求增加生活費，據悉，黃秋生終於等到兒子成年，決定將生活費直接匯給兒子，Joyce才暴怒公開私生子一事，而她現也被起底是港星岑建勲的外甥女，脾氣相當火爆，她還住在香港時，女星鄧萃雯與一群朋友載黃秋生去找兒子，結果黃秋生和Joyce發生爭吵後，就頭破血流，還有一次Joyce曾揚言要拋棄兒子，黃秋生擔心嚇到兒子，出手抱入懷中保護，卻被一拳對方揍了一拳傷到臉。

(中時電子報)

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