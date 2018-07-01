誣林鳳營鮮乳是「化工奶」 網友獲判3月緩刑確定

2018年07月01日 09:17 中時 陳志賢

黃姓男子2016年在「批踢踢實業坊」PO文誣指「林鳳營鮮乳是加了『化學物質』的化工鮮奶」，生產林鳳營的味全公司認商譽受損提告，台北地院簡易判決，判黃徒刑3月，可易科罰金9萬，但檢方認判太輕提上訴，北院合議庭因味全與黃和解，駁回檢方上訴，判黃緩刑2年確定，黃不必繳罰金。

2014年網路上出現味全「林鳳營」為化工奶的各種傳言，味全當時控告散布謠言的網友及雜誌負責人，但當時正值食安問題熱議，北檢認為屬於可受公評之事，全都不起訴。

但黃男2016年11月14日上午，在PTT JOKE版PO文，「【笑話】愛林鳳營的看仔細了」，以及內容為「今晚上10:00，公視第13台會播專輯，原來林鳳營鮮乳是加了『化學物質』的化工鮮奶！太可怕了！」遭味全公司提告。

北檢認為，黃男未經查證，並張貼內容不實文章，且公視也早已出面澄清並無相關報導，黃男卻仍將不實文章貼在PTT上，依妨害名譽罪起訴黃男，聲請簡易判決。

黃男認罪，但未能與味全和解，北院判黃男3月徒刑。但檢方不服，指黃具碩士學歷，卻上網散布謠言惡意誣衊，判3月太輕，提起上訴。

北院合議庭考量黃已與味全達成和解，味全亦願給黃緩刑之機會，因此駁回檢方上訴，併宣告黃緩刑2年。

(中時 )