世足》烏拉圭勇猛 葡教頭嘆無計可施

烏拉圭前鋒卡瓦尼(左)頭槌破門。(路透)

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中時電子報

葡萄牙在16強戰以1比2敗給烏拉圭，葡萄牙教頭桑托斯(Fernando Santos)表示：「我知道國內球迷都在看，我感覺大家仿佛都同在球場。我很難過，我們沒能做到。」除此之外，烏拉圭的勇猛也讓桑托斯印象深刻。

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桑托斯說：「我仔細研究過烏拉圭，但是他們的第一顆進球是無解的。先吊到左路再吊到右路，他們的前鋒太厲害了，一個在這邊，另一個又竄出來，我從來沒看過它們那樣進球。」

當時烏拉圭卡瓦尼(Edinson Cavani)長傳左路的蘇瓦雷斯(Luis Suarez)，蘇瓦雷斯再把球踢向球門右邊，在這個空檔卡瓦尼已經衝到門前，一記頭槌破網。雙箭頭的配合完美無缺，葡萄牙只能望球興嘆。

另一方面，烏拉圭還有滴水不漏的防守，他們在小組賽一球未失，葡萄牙僅靠著一次角球頂開大門，之後就坐困愁城。當家球星C羅(Cristiano Ronaldo)數次展現高超的腳法亦無法在運動戰中突破烏拉圭後防。

桑托斯說：「我們試圖拉開兩翼來破解烏拉圭的中場防守(4-1-2-1-2陣型)，我們下半場做得不錯，只是沒能進球。」

雖然止步16強，桑托斯認為C羅仍然是國家隊的靈魂人物，「C羅還可以做出很多貢獻，幫助年輕後輩成長，希望我們能在9月的歐霸聯賽看到他。」

(中時電子報)

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